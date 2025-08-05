Η κυβέρνηση της Ρουάντα ανακοίνωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι θα υποδεχθεί έως και 250 απελαθέντες από τις ΗΠΑ μετανάστες στο πλαίσιο μιας συμφωνίας που συνάφθηκε με την Ουάσινγκτον, χωρίς εντούτοις να δώσει κάποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Η Ουάσιγκτον έχει επιδοθεί τους τελευταίους μήνες σε μια τεράστια εκστρατεία απελάσεων και διαπραγματεύεται πολύ αμφιλεγόμενους όρους προκειμένου να στείλει μετανάστες που είναι παρόντες στο έδαφός της σε τρίτες χώρες.

«Η Ρουάντα συμφώνησε με τις ΗΠΑ να υποδεχθεί έως και 250 μετανάστες. Κυρίως γιατί σχεδόν όλες οι οικογένειες της Ρουάντα γνωρίζουν τις δυσκολίες του εκτοπισμού και οι κοινωνικές αξίες μας βασίζονται στην επανένταξη και την αποκατάσταση», εξήγησε η κυβερνητική εκπρόσωπος Γιολάντε Μακόλο.

Μια παρόμοια συμφωνία υπογράφηκε με τη Βρετανία και τελικά ακυρώθηκε το 2024 από τη νέα βρετανική κυβέρνηση αφού προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

«Βάσει αυτής της συμφωνίας, η Ρουάντα έχει τη δυνατότητα να εγκρίνει κάθε πρόσωπο που προτείνεται για επανεγκατάσταση», συμπλήρωσε η Μακόλο, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με το χρονοδιάγραμμα, τις εθνικότητες των μεταναστών ούτε του τι θα λάβει ως αντάλλαγμα η χώρα της.

«Θα σας δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες μόλις αυτές διαμορφωθούν», δήλωσε η ίδια σε μια γραπτή απάντηση στο AFP.

Μια ομάδα οκτώ μεταναστών που απελάθηκαν από τις ΗΠΑ την ανέλαβαν ήδη οι αρχές του Νότιου Σουδάν τον περασμένο μήνα. Μονάχα μία εξ αυτών ήταν υπήκοος αυτής της χώρας.

Τον Ιούλιο, πέντε άνθρωποι που δεν διέθεταν νόμιμα έγγραφα στις ΗΠΑ και προέρχονταν από χώρες της Ασίας ή της Καραϊβικής είχαν επίσης απελαθεί προς το Εσουατίνι, μια μικρή χώρα της νότιας Αφρικής, με τη διοίκηση Τραμπ να εξηγεί ότι οι χώρες τους αρνήθηκαν να τους υποδεχθούν.

Η Ρουάντα δέχεται επικρίσεις για τον απολογισμό της αναφορικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και βρίσκεται αντιμέτωπη τους τελευταίους μήνες με μια αυξανόμενη πίεση σχετικά με την εμπλοκή της σε μια ένοπλη σύρραξη στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Σχετικά με τη μεταναστευτική συμφωνία μεταξύ του Κιγκάλι και του Λονδίνου, το βρετανικό Ανώτατο Δικαστήριο απεφάνθη πως η αποστολή μεταναστών στη Ρουάντα στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας θα ήταν παράνομη, διότι «τους εκθέτει σε έναν πραγματικό κίνδυνο κακομεταχειρίσεων».

