Οι εκκλήσεις στις ΗΠΑ για την απόλυση του ειδικού απεσταλμένου του Αμερικανού προέδρου, Στιβ Ουίτκοφ, μετά τη δημοσίευση δήθεν απομαγνητοφωνήσεων των συνομιλιών του με τον βοηθό του Ρώσου προέδρου Γιούρι Ουσακόφ, στοχεύουν στο να εμποδίσουν τις εύθραυστες τάσεις για ειρηνική διευθέτηση στην Ουκρανία. Τέτοιο χαρακτηρισμό έδωσε ο εκπρόσωπος του Ρώσου προέδρου, Ντμίτρι Πεσκόφ, σε συνομιλία του με τον δημοσιογράφο της VGTRK, Πάβελ Ζαρούμπιν.

«Καταρχάς, δεν υπάρχει τίποτα το τρομερό εκεί», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου αξιολογώντας τα δημοσιευμένα νωρίτερα αποσπάσματα συνομιλιών που αποδίδονται σε Ουίτκοφ και Ουσακόφ, «αν αφήσουμε στην άκρη το αν είναι αληθινά ή όχι». Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου υπενθύμισε ότι «και ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ, παρεμπιπτόντως, εξέφρασε έμμεσα τη στήριξή του στον Ουίτκοφ – πρόκειται για συνηθισμένη εργασία ενός διαπραγματευτή».

«Πιθανότατα, οι φωνές που ακούγονται τώρα για την απομάκρυνση του Ουίτκοφ στοχεύουν πρωτίστως στο να εκτροχιάσουν τις μέχρι στιγμής περιορισμένες τάσεις προς μια διευθέτηση μέσω ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων», τόνισε ο Πεσκόφ.

«Φυσικά, θα εμφανιστούν πολλοί άνθρωποι που δεν θα διστάσουν να κάνουν τα πάντα για να υπονομεύσουν αυτή τη διαδικασία», κατέληξε ο εκπρόσωπος Τύπου του Ρώσου ηγέτη.



