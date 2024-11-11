Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε σήμερα την έγκριση ενός νέου πακέτου 110 μέτρων στήριξης των πληγέντων από τις φονικές πλημμύρες της 29ης Οκτωβρίου στην περιφέρεια της Βαλένθια, ύψους σχεδόν 3,8 δισ. ευρώ.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ένα πρώτο σχέδιο βοήθειας 10,6 δισ. ευρώ έπειτα από αυτή την καταστροφή που προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 220 ανθρώπων.

"Η κυβέρνηση είναι παρούσα, και θα είναι παρούσα, με όλα τα απαραίτητα μέσα, και όσο χρειαστεί (...) θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να αποκαταστήσουμε την κανονικότητα στις ζώνες που επλήγησαν από αυτήν τη φυσική καταστροφή", υποσχέθηκε ο επικεφαλής της σοσιαλιστικής κυβέρνησης σε συνέντευξη Τύπου.

Ο Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε σήμερα πως τα μέτρα στήριξης θα επεκταθούν σε μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων και περιουσιών, και πως οι αγρότες θα λάβουν επίσης νέα βοήθεια συνολικού ύψους 200 εκατ. ευρώ.

Ο Σάντσεθ συνέκρινε τα μέτρα αυτά με την κρατική παρέμβαση για τη στήριξη της οικονομίας στη διάρκεια της πανδημίας της Covid-19.

Το πρώτο πακέτο βοήθειας που ανακοινώθηκε την περασμένη εβδομάδα περιελάμβανε στήριξη μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, ελεύθερων επαγγελματιών και νοικοκυριών που είχαν θανάτους, ανικανότητα προς εργασία και των οποίων η κατοικία ή η περιουσία έχουν υποστεί ζημιές.

Φορολογικές ελαφρύνσεις, αναβολή για τρεις μήνες της εξόφλησης υποθηκών και δανείων και δαπάνες της κεντρικής κυβέρνησης για τα τεράστια έργα καθαρισμού με τα οποία είναι αντιμέτωπα τα τοπικά συμβούλια ανακοινώθηκαν επίσης.

Χιλιάδες στρατιώτες, αστυνομικοί, χωροφύλακες και εργαζόμενοι σε υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης επιδιορθώνουν κατεστραμμένες υποδομές, διανέμουν βοήθεια και αναζητούν δεκάδες ανθρώπους που παραμένουν αγνοούμενοι.

Η γενική οργή, την προκάλεσε η καταγγελλόμενη κακή διαχείριση από τις αρχές πριν και μετά τις πλημμύρες, μεταφράστηκε προχθές, Σάββατο, σε μαζικές διαδηλώσεις με την πιο σημαντική να πραγματοποιείται στη Βαλένθια, όπου περίπου 130.000 άνθρωποι κατέβηκαν στους δρόμους.

Η μετεωρολογική υπηρεσία της Ισπανίας προέβλεψε νέες ισχυρές βροχοπτώσεις στην περιφέρεια της Βαλένθια αυτήν την εβδομάδα.

