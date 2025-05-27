Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να παρακρατήσει την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση από την Καλιφόρνια, κατηγορώντας τον κυβερνήτη Γκάβιν Νιούσομ ότι δεν συμμορφώθηκε με ένα εκτελεστικό διάταγμα που απαγορεύει στα τρανς άτομα να αγωνίζονται στα γυναικεία αθλήματα.

Ο Τραμπ ανάρτησε την Τρίτη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι θα μιλήσει στο Newsom «για να μάθει ποιο δρόμο θέλει να ακολουθήσει». Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε ότι ο αθλητής, τον οποίο δεν κατονόμασε, αγωνιζόταν σε «Τελικούς Πολιτείας» σε ένα άθλημα που επίσης δεν διευκρίνισε.

«Η Καλιφόρνια, υπό την ηγεσία του Ριζοσπαστικού Αριστερού Δημοκρατικού Γκάβιν Νιούσομ, συνεχίζει να επιτρέπει ΠΑΡΑΝΟΜΑ στους ΑΝΤΡΕΣ ΝΑ ΠΑΙΖΟΥΝ ΣΤΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ», δημοσίευσε ο πρόεδρος, χρησιμοποιώντας ένα χλευαστικό ψευδώνυμο για τον κυβερνήτη. «Παρακαλούμε να ενημερωθείτε ότι η Ομοσπονδιακή Χρηματοδότηση μεγάλης κλίμακας θα ανασταλεί, ίσως μόνιμα, εάν δεν τηρηθεί το Εκτελεστικό Διάταγμα για αυτό το θέμα».

Ο Τραμπ είπε επίσης ότι «διέταξε» τις τοπικές αρχές «αν χρειαστεί», να απαγορεύσουν στο άτομο να διαγωνιστεί.

Ο Τραμπ υπέγραψε τον Φεβρουάριο ένα εκτελεστικό διάταγμα που αποσκοπεί στην άρνηση ομοσπονδιακών κονδυλίων σε σχολεία που επιτρέπουν στους τρανς αθλητές, οι οποίοι είχαν οριστεί άντρες κατά τη γέννησή τους, να αγωνίζονται σε γυναικεία αθλήματα. Μετά την εντολή του Τραμπ, η Εθνική Συλλογική Αθλητική Ένωση αντέστρεψε τις δικές της οδηγίες συμμετοχής. Τώρα ορίζει ότι μόνο άτομα στα οποία έχει οριστεί γυναίκα κατά τη γέννηση μπορούν να συμμετέχουν σε γυναικεία κολεγιακά αθλήματα.

Πριν λίγους μήνες, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι η κυβέρνησή του θα παρακρατήσει 175 εκατομμύρια δολάρια σε ομοσπονδιακή χρηματοδότηση από το Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια σχετικά με τις πολιτικές του σχολείου για τη συμμετοχή των αθλητών.

Ο Τραμπ έχει από καιρό βάλει στο στόχαστρο την Καλιφόρνια, την οποία οι Δημοκρατικοί κυβερνούν εδώ και δεκαετίες.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.