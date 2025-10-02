ΗΠΑ: Η μάχη για το shutdown έχει επιπτώσεις ζωής ή θανάτου

Της Lisa Jarvis

Στο επίκεντρο της διαμάχης για το κυβερνητικό shutdown βρίσκεται η μοίρα της ασφάλισης υγείας για εκατομμύρια Αμερικανούς, οι οποίοι ενδέχεται σύντομα να αντιμετωπίσουν μια αδύνατη επιλογή: να αποδεχτούν μια σημαντική αύξηση στα ασφάλιστρά τους ή να πάρουν το ρίσκο και να εγκαταλείψουν την ασφαλιστική τους κάλυψη.

Περίπου 4,2 εκατομμύρια άνθρωποι αναμένεται να χάσουν την ασφαλιστική τους κάλυψη εάν το Κογκρέσο δεν παρατείνει τις επιδοτήσεις ασφαλίστρων για τα προγράμματα του Affordable Care Act, σύμφωνα με το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου. Μια ξεχωριστή ανάλυση από τo ερευνητικό ίδρυμα KFF διαπίστωσε ότι χωρίς τις επιδοτήσεις, οι οποίες πρόκειται να λήξουν στο τέλος του έτους, τα μέσα ετήσια ασφάλιστρα θα υπερδιπλασιαστούν - από 888 δολάρια φέτος σε 1.904 δολάρια το 2026.

Οι Δημοκρατικοί θέλουν οι επιδοτήσεις να παραταθούν μόνιμα, ενώ οι Ρεπουμπλικάνοι είναι έτοιμοι να τις αφήσουν να λήξουν. Οι Δημοκρατικοί θέλουν επίσης να επαναφέρουν τη χρηματοδότηση του Medicaid που περικόπηκε από τον Νόμο «Ένα Μεγάλο Όμορφο Νομοσχέδιο».

Είναι μια πολιτική μάχη που έχει πραγματικές συνέπειες για εκατομμύρια Αμερικανούς, πολλοί από τους οποίους κατέχουν (ή εργάζονται για) μικρές επιχειρήσεις, ή στερήθηκαν και αποταμίευαν για να συνταξιοδοτηθούν πρόωρα. «Αυτοί είναι οι φίλοι, οι γείτονες και οι συνάδελφοί σας που θα χάσουν την ασφάλειά τους και η υγεία τους θα υποφέρει ως αποτέλεσμα», λέει χαρακτηριστικά η Ρέιτσελ Βέρνερ, εκτελεστική διευθύντρια του Ινστιτούτου Οικονομικών Υγείας Leonard Davis στο Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνιας.

Στο πολύπλοκο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης των ΗΠΑ, η κοινή γνώμη δυσκολεύεται εδώ και καιρό να κατανοήσει πώς οι αλλαγές πολιτικής μπορεί να το επηρεάσουν. Και το θέμα των επιδοτήσεων ACA (Affordable Care Act) είναι ιδιαίτερα περίπλοκο. Ένα ζήτημα είναι ότι η λήξη των πρόσθετων φορολογικών πιστώσεων, τις οποίες δικαιούται περισσότερο από το 90% των τρεχόντων εγγεγραμμένων, δεν θα επηρεάσει όλους εξίσου. Κάποιοι θα δουν απότομες αυξήσεις στα επιτόκια καθώς θα χάσουν εντελώς τις επιδοτήσεις. Άλλοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν κάποια βοήθεια, αν και μικρότερη. (Και για να είμαστε σαφείς, ακόμη και μια μέτρια αύξηση του κόστους μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο σε πολλά νοικοκυριά.) Στο μεταξύ, οι ασφαλιστικές εταιρείες ανταποκρίνονται στην αβεβαιότητα εφαρμόζοντας τις δικές τους αυξήσεις τιμών, προσθέτοντας στο συνολικό κόστος των καταναλωτών.

Ο αντίκτυπος αυτής της φαινομενικά τεχνικής αλλαγής πολιτικής θα είναι τεράστιος. Αφού η κυβέρνηση Μπάιντεν βελτίωσε τις φορολογικές πιστώσεις για να κάνει την ασφάλιση πιο προσιτή για ένα ευρύτερο τμήμα του πληθυσμού, ο αριθμός των ατόμων που αγοράζουν προγράμματα μέσω της αγοράς υπερδιπλασιάστηκε. Ταυτόχρονα, ο αριθμός των ανασφάλιστων Αμερικανών μειώθηκε σε ιστορικό χαμηλό.

Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο να χάσουν την ασφαλιστική τους κάλυψη; Οι αυτοαπασχολούμενοι Αμερικανοί, οι ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων ή όσοι εργάζονται για μικρές επιχειρήσεις με λιγότερους από 25 υπαλλήλους. Αντιπροσωπεύουν το 48% των ενηλίκων που είναι ασφαλισμένοι σε ένα πρόγραμμα ACA, σύμφωνα με νέα ανάλυση του KFF. Αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει δυσανάλογα τους ανθρώπους που ζουν σε αγροτικές περιοχές, όπου οι μικρές επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν μεγάλο ποσοστό θέσεων εργασίας.

Η άλλη σημαντική ομάδα που θα πληγεί είναι οι άνθρωποι που συνταξιοδοτούνται πρόωρα. Οι ηλικίες 50 έως 64 ετών κάποτε βρίσκονταν σε ένα ακριβό αδιέξοδο στην υγειονομική περίθαλψη μεταξύ της προηγούμενης χρηματοδοτούμενης από τον εργοδότη κάλυψης και της επιλεξιμότητας για το Medicare. Αλλά οι αυξημένες επιδοτήσεις κατέστησαν τα προγράμματα της αγοράς πολύ πιο προσιτά, περιορίζοντας τη συνεισφορά τους στο 8,5% του εισοδήματός τους. Σήμερα, η ομάδα αυτή αντιπροσωπεύει λίγο περισσότερο από το ήμισυ των εγγεγραμμένων στο ACA που έχουν εισόδημα υπερτετραπλάσιο του ομοσπονδιακού ορίου φτώχειας.

Χωρίς τις επιπλέον πιστώσεις, αυτά τα άτομα δεν θα λάβουν καμία βοήθεια για την πληρωμή της ασφάλειάς τους. Μετά από χρόνια προσεκτικού σχεδιασμού, το κόστος υγειονομικής περίθαλψης θα εκτοξευθεί. Ένα 60χρονο ζευγάρι που ζει με 85.000 δολάρια (λίγο πάνω από το όριο που θα τους επέτρεπε να λάβουν επιδότηση) θα μπορούσε να δει το μηνιαίο ασφάλιστρό του να αυξάνεται από περίπου 600 δολάρια σε πάνω από 2.100 δολάρια - ή σχεδόν το ένα τρίτο του εισοδήματος του νοικοκυριού τους, σύμφωνα με το KFF.

Και οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης θα νιώσουν πίεση. Την περασμένη εβδομάδα, το Ίδρυμα Robert Wood Johnson και το Αστικό Ινστιτούτο εκτίμησαν ότι η λήξη των ενισχυμένων φορολογικών πιστώσεων θα είχε ως αποτέλεσμα απώλεια εσόδων 32,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τα νοσοκομεία, τους γιατρούς και άλλους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης.

Η σημαντικότερη μείωση των δαπανών για την υγειονομική περίθαλψη θα σημειωθεί στο Νότο, όπου μια ομάδα πολιτειών δεν έχει ακόμη υιοθετήσει την επέκταση του Medicaid, η οποία επιτρέπει σε οποιονδήποτε με οικογενειακό εισόδημα κάτω του 138% του ομοσπονδιακού ορίου φτώχειας να δικαιούται δημόσια ασφάλιση. Οι επιδοτήσεις επέτρεψαν σε άτομα που ζουν λίγο πάνω από το όριο της φτώχειας σε αυτές τις 10 πολιτείες που δεν έχουν υιοθετήσει την επέκταση να αποκτήσουν ένα «ασημένιο πρόγραμμα» ACA δίχως κόστος. Αυτό μείωσε σημαντικά τον αριθμό των ανασφάλιστων ατόμων σε αυτές τις πολιτείες, όπου περισσότερα από 6,2 εκατομμύρια άτομα σε αυτό το εισοδηματικό εύρος εγγράφηκαν σε προγράμματα της αγοράς το 2025.

Το τέλος των επιδοτήσεων θα πλήξει σκληρά τους ανθρώπους που ζουν σε αυτές τις ρεπουμπλικανικές πολιτείες - και θα οδηγήσει στις μεγαλύτερες μειώσεις στις δαπάνες για την υγειονομική περίθαλψη, σύμφωνα με την ανάλυση του Ιδρύματος Robert Wood Johnson και του Αστικού Ινστιτούτου. Οι δαπάνες θα μειωθούν σχεδόν κατά 5% στη Φλόριντα, τη Τζόρτζια και το Τέξας.

Στο μεταξύ, τα άτομα που διατηρούν την ασφαλιστική τους κάλυψη τον Νοέμβριο ενδέχεται να διαπιστώσουν ότι έχουν λιγότερες διαθέσιμες επιλογές. Ορισμένες ασφαλιστικές εταιρείες επιλέγουν να αποσυρθούν από την αγορά τον επόμενο χρόνο, υποστηρίζοντας ότι η έλλειψη επιπλέον επιδοτήσεων θα αναγκάσει τους υγιέστερους ανθρώπους να εγκαταλείψουν εντελώς την κάλυψη, γεγονός που θα τους άφηνε με μια πιο άρρωστη - και πιο ακριβή - ομάδα ασθενών.

Φυσικά, οι επιδοτήσεις δεν είναι δωρεάν. Το CBO (Γραφείο Προϋπολογισμού Κογκρέσου) εκτιμά ότι η διατήρηση των πιστώσεων θα κοστίσει περίπου 350 δισεκατομμύρια δολάρια την επόμενη δεκαετία. Και επειδή οι ενισχυμένες επιδοτήσεις είναι σχετικά νέες, είναι πολύ νωρίς για να ποσοτικοποιηθούν τα οφέλη τους - για παράδειγμα, πώς η πρόσβαση στην προληπτική φροντίδα θα μπορούσε να μετριάσει το βάρος των χρόνιων παθήσεων ή να μειώσει το μακροπρόθεσμο κόστος υγειονομικής περίθαλψης.

Οι ειδικοί σε θέματα πολιτικής υγείας επισημαίνουν τα αξιόπιστα δεδομένα σχετικά με τον αντίκτυπο στην υγεία, τον χρηματοοικονομικό και οικονομικό αντίκτυπο άλλων σημαντικών προσπαθειών για τη βελτίωση της ασφαλιστικής κάλυψης - όπως η επέκταση του Medicaid - ως ενθαρρυντικό σημάδι. Και τον Ιούνιο, η Βέρνερ και οι συνάδελφοί της προσέφεραν έναν πιο πειστικό λόγο για την επέκταση των επιδοτήσεων: ο τερματισμός τους όχι μόνο θα οδηγούσε σε απώλεια ασφάλισης περίπου 5 εκατομμυρίων ανθρώπων, αλλά θα είχε επίσης ως αποτέλεσμα 8.811 επιπλέον θανάτους.

Αυτό αποτελεί μια σημαντική υπενθύμιση του υψηλού διακυβεύματος που ενέχει η κατάργηση μιας πολιτικής που έχει λειτουργήσει τόσο καλά για τόσους πολλούς Αμερικανούς.



*Η Λίζα Τζάρβις είναι αρθρογράφος του Bloomberg Opinion που καλύπτει θέματα βιοτεχνολογίας, υγειονομικής περίθαλψης και φαρμακευτικής βιομηχανίας. Προηγουμένως, ήταν εκτελεστική συντάκτρια του Chemical & Engineering News.

Πηγή: The Washington Post

