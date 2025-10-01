Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, σε μια σπάνια εμφάνιση στην ενημέρωση των δημοσιογράφων του Λευκού Οίκου, διαβεβαίωσε σήμερα Τετάρτη πως η δημοσιονομική παράλυση (shutdown), που μόλις ξεκίνησε, οφείλεται σε «γελοία» αιτήματα της αντιπολίτευσης των Δημοκρατικών.

Οι Δημοκρατικοί «έθεσαν την ομοσπονδιακή κυβέρνηση σε αναστολή, διότι εμείς δεν θέλουμε να αφιερώσουμε δισεκατομμύρια δολάρια σε ιατρικές δαπάνες για τους μετανάστες χωρίς νόμιμα έγγραφα», επέμεινε, κάτι που η αντιπολίτευση διαψεύδει.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

