Χαμάς: Δεν έχουμε καμία σχέση με τους συλληφθέντες στη Γερμανία

Η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς το βράδυ της Τετάρτης αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση με τους τρεις άνδρες που συνελήφθησαν στη Γερμανία ως ύποπτοι για σχεδιασμό επιθέσεων σε εβραϊκά και ισραηλινά ιδρύματα.

Η Χαμάς «δεν έχει καμία σχέση με τα άτομα που συνελήφθησαν σήμερα (Τετάρτη) στη Γερμανία», αναφέρει χαρακτηριστικά η τρομοκρατική οργάνωση σε ανακοίνωσή της, προσθέτοντας ότι οι ισχυρισμοί των γερμανικών αρχών ότι οι συλληφθέντες είχαν σχέσεις με τη Χαμάς ήταν «εντελώς αβάσιμοι».

Η γερμανική Ομοσπονδιακή Εισαγγελία κατηγορεί τους συλληφθέντες για τα εξής:

Οι Abed Al G., Wael F. M. και Ahmad I. από το καλοκαίρι του 2025 τουλάχιστον, εμπλέκονται στην προμήθεια πυροβόλων όπλων και πυρομαχικών για την οργάνωση από τη Γερμανία. Τα όπλα προορίζονταν να χρησιμοποιηθούν από τη HAMAS για δολοφονικές επιθέσεις σε ισραηλινά ή εβραϊκά ιδρύματα στη Γερμανία. Κατά τη διάρκεια των σημερινών συλλήψεων, βρέθηκαν διάφορα όπλα, συμπεριλαμβανομένου ενός τυφεκίου εφόδου AK 47 και αρκετών πιστολιών, καθώς και σημαντική ποσότητα πυρομαχικών.

Οι κατηγορούμενοι την Πέμπτη θα οδηγηθούν ενώπιον του ανακριτή του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου ο οποίος θα αποφασίσει για την έκδοση εντάλματος σύλληψης και την εκτέλεση της προφυλάκισης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.