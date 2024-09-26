Η Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών αναδεικνύει τον γλωσσικό πλούτο που κάνει την Ευρώπη πιο δυνατή

Η Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών που εορτάζεται κάθε χρόνο στις 26 Σεπτεμβρίου αναδεικνύει τη σημασία της εκμάθησης ξένων γλωσσών και τη γλωσσική πολυμορφία της Ευρώπης. Πληθώρα πολιτιστικών και γλωσσικών ιδρυμάτων, συλλόγων, πανεπιστημίων και σχολείων συμμετέχουν σε πάνω από 70 τοπικές και εθνικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται σε όλη την ΕΕ από το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις Αντιπροσωπείες της στα κράτη μέλη. Φέτος θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην ειδική έρευνα του Ευρωβαρόμετρου για τις γλώσσες, σύμφωνα με την οποία οι περισσότεροι Ευρωπαίοι και Ευρωπαίες τάσσονται ξεκάθαρα υπέρ της εκμάθησης τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας, με σκοπό π.χ. να βρουν δουλειά σε κάποια άλλη χώρα, να μπορούν να καταλάβουν τους ανθρώπους από άλλες κουλτούρες και να δώσουν ώθηση στη σταδιοδρομία τους, έχοντας προστιθέμενη αξία και για την ευρωπαϊκή ενιαία αγορά. Η φετινή Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών εστιάζει επίσης στην 20ή επέτειο της μεγαλύτερης διεύρυνσης στην ιστορία της ΕΕ, με την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση απέκτησε 9 νέες επίσημες γλώσσες.

Οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν στη 13.00 ώρα Ελλάδος με τη διαδικτυακή κεντρική εκδήλωση «Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους», η οποία εστιάζει στα αποτελέσματα του ειδικού Ευρωβαρόμετρου. Θα ακολουθήσει μια δεύτερη κεντρική εκδήλωση για τον εορτασμό των 20 χρόνων από τη διεύρυνση της ΕΕ, στις 16:00 ώρα Ελλάδος.

Ο Επίτροπος Προϋπολογισμού και Διοίκησης κ. Γιοχάνες Χαν δήλωσε σχετικά: «Μαθαίνοντας μια ξένη γλώσσα μπορούμε να ανακαλύψουμε έναν άλλο πολιτισμό κι έναν άλλο τρόπο σκέψης και να έρθουμε κοντά. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, οι γλωσσικές ικανότητες αποτελούν βασικά εφόδια ζωής και εργασίας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ τους επαγγελματίες της διερμηνείας και της μετάφρασης, χάρη στους οποίους ο κόσμος μας μπορεί να μιλάει και να συνεννοείται σε πολλές διαφορετικές γλώσσες.

Η Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας κ. Ιλιάνα Ιβάνοβα, η οποία θα απευθύνει βιντεοσκοπημένο μήνυμα στην εκδήλωση για το Ευρωβαρόμετρο, προσέθεσε τα εξής: «Είναι πολύ ενθαρρυντικό το ότι σήμερα περίπου το 80% των νέων μπορούν να μιλήσουν τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα. Ωστόσο αυτό δεν αρκεί. Στόχος μας είναι οι νέοι και οι νέες να μιλούν δύο ξένες γλώσσες όταν τελειώνουν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Θα ήθελα να τους παροτρύνω να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες κινητικότητας που τους προσφέρει η ΕΕ ώστε να ανακαλύψουν νέες γλώσσες και να εξασκηθούν σε αυτές.

Η Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών εορτάζεται κάθε χρόνο από το 2001.

Γιώργος Φελλίδης

Πηγή: skai.gr

