Ο άνθρωπος με την τρύπα στο μέτωπο – Η απίστευτη ιστορία επιβίωσης του στρατιώτη Μίλερ 

Το 1863, ο στρατιώτης της Ενωσης Τζέηκομπ Μίλερ (Jacob Miller), από το 9ο Πεζικό της Ιντιάνα, επέζησε από θαύμα, όταν πυροβολήθηκε εξ επαφής στο κεφάλι κατά τη διάρκεια του αμερικανικού Εμφυλίου Πολέμου.

Ο «Βόρειος» Μίλερ,κατά τη διάρκεια της μάχης στην Chickamauga, πυροβολήθηκε ανάμεσα στα μάτια – εν είδη εκτέλεσης - από αντίπαλο «Νότιο» στρατιώτη. Ο διοικητής του τον ανακήρυξε νεκρό στο σημείο αλλά – ως εκ θαύματος – ο Μίλερ όχι απλώς επέζησε, αλλά έζησε μέχρι τα βαθειά γεράματα!

In 1863, Jacob Miller, a Union Army soldier from the 9th Indiana Infantry, miraculously survived being shot in the head during the Civil War. He participated in several battles, including Greenbriar in West Virginia, the siege of Corinth, Perryville in Kentucky, and Stones River.… pic.twitter.com/Ws1ktCf0IX