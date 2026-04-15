Ανυποχώρητος ο Πάπας: Οι δημοκρατίες κινδυνεύουν να διολισθήσουν σε τυραννίες της πλειοψηφίας

Τον κίνδυνο που αντιμετωπίζουν οι δημοκρατίες να διολισθήσουν σε «τυραννίες της πλειοψηφίας» επισήμανε ο Πάπας Λέων σε επιστολή που εκδόθηκε από το Βατικανό, μετά την επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ στον ποντίφικα.

Ο πρώτος πάπας από τις ΗΠΑ, απευθυνόμενος στους συμμετέχοντες σε συνάντηση του Βατικανού σχετικά με τη χρήση της εξουσίας στις δημοκρατικές κοινωνίες, δήλωσε ότι οι δημοκρατίες παραμένουν υγιείς μόνο όταν βασίζονται σε ηθικές αξίες.

«Χωρίς αυτό το θεμέλιο, (η δημοκρατία) κινδυνεύει να μετατραπεί είτε σε τυραννία της πλειοψηφίας είτε σε ένα προσωπείο για την κυριαρχία οικονομικών και τεχνολογικών ελίτ» ανέφερε ο Πάπας στην επιστολή.

Το κείμενο, που δόθηκε στη δημοσιότητα ενώ ο πάπας πραγματοποιούσε μια 10ήμερη περιοδεία σε τέσσερις αφρικανικές χώρες, δεν αναφερόταν άμεσα στις ΗΠΑ ούτε κατονόμαζε συγκεκριμένες δημοκρατίες.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επέκρινε έντονα τον Λέοντα ως «απαίσιο», καθώς ο Πάπας έχει αναδειχθεί τις τελευταίες εβδομάδες σε αυξανόμενο επικριτή του πολέμου ΗΠΑ - Ισραήλ με το Ιράν.

Ο Λέων δήλωσε στο Reuters τη Δευτέρα ότι σκοπεύει να συνεχίσει να ασκεί κριτική στον πόλεμο, παρά τα σχόλια του Τραμπ.

Στην επιστολή της Τρίτης, ο πάπας ανέφερε ότι η Καθολική Εκκλησία διδάσκει πως η εξουσία δεν μπορεί να θεωρείται αυτοσκοπός, «αλλά ως μέσο προσανατολισμένο προς το κοινό καλό».



