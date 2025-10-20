Oλοένα και πιο βέβαιοι είναι οι Ευρωπαίοι ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, ότι μια πρόταση για δανεισμό στην Ουκρανία 140 δισ. ευρώ από τα «παγωμένα» ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, μπορεί να συμφωνηθεί μέχρι το τέλος του έτους, σε μια κίνηση που θεωρείται κρίσιμη για το Κίεβο ώστε να διατηρήσει τις αμυντικές του προσπάθειες.

Οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συζητήθηκαν σε συνάντηση των υπουργών Οικονομικών της G7 στην Ουάσινγκτον την περασμένη εβδομάδα και θα συζητηθούν επίσης και κατά τη σύνοδο κορυφής των ηγετών της ΕΕ την Πέμπτη στις Βρυξέλλες. Η συμμετοχή των ΗΠΑ παραμένει αβέβαιη.

Ο Ράντοσλαβ Σικόρσκι, υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι πιστεύει ότι το ζήτημα της χρήσης των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων οδεύει προς μια αίσια λύση. Επισήμανε ότι μια συμφωνία είναι εφικτή μέχρι το τέλος του έτους: «Είναι πολύ απλό, είτε θα χρησιμοποιήσουμε τα χρήματα του επιτιθέμενου είτε θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα δικά μας χρήματα. Μην με ρωτάτε τι προτιμώ».

Σύμφωνα με το σχέδιο – που σκιαγραφήθηκε σε ένα δισέλιδο έγγραφο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον περασμένο μήνα – η ΕΕ θα χορηγήσει άτοκο δάνειο 140 δισ. ευρώ στην Ουκρανία με βάση τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που τηρούνται στον χρηματοπιστωτικό οργανισμό Euroclear.

«Αυτό που προτείνουμε δεν είναι δήμευση», δήλωσε στους δημοσιογράφους νωρίτερα αυτόν τον μήνα ανώτερος αξιωματούχος της ΕΕ.

Η Ουκρανία παρουσιάζει ετήσιο έλλειμμα στον προϋπολογισμό της, καθώς αγωνίζεται να αποκρούσει τη ρωσική εισβολή. Τον Σεπτέμβριο, η Ουκρανία εκτίμησε ότι θα χρειαζόταν 50 δισεκατομμύρια δολάρια σε εξωτερική υποστήριξη για το 2026. Συγκεκριμένα, αξιωματούχοι της ΕΕ πιστεύουν ότι η Ουκρανία θα χρειαστεί επειγόντως χρηματοδότηση για την πολεμική της προσπάθεια από τον Απρίλιο του 2026, εν μέσω μηδενικών ενδείξεων προόδου στις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Το Βέλγιο φιλοξενεί παγωμένα περιουσιακά στοιχεία ύψους 183 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Euroclear, με έδρα τις Βρυξέλλες και έχει ζητήσει λεπτομερείς εγγυήσεις ότι δεν θα μείνει μόνο του με το νομοσχέδιο, εάν το σχέδιο καταρρεύσει, πυροδοτώντας μια σειρά από νομικές αξιώσεις. Θέλει επίσης να ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση στην G7 για να λάβει παρόμοια μέτρα για να βοηθήσει την Ουκρανία.

Η Ρέιτσελ Ριβς, υπουργός Οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου, συζήτησε τα σχέδια με τους συναδέλφους της υπουργούς Οικονομικών της G7 στην Ουάσινγκτον αυτή την εβδομάδα, κατά τη συνάντησή τους στο περιθώριο της ετήσιας συνόδου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Μέρος του σχεδίου είναι ότι οι χώρες της G7 θα συνεργαστούν για να εγγυηθούν τα χρέη, κυρίως για να καθησυχάσουν το Βέλγιο, όπου φυλάσσεται το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων της ρωσικής κεντρικής τράπεζας, τα οποία είχαν παγώσει.

Το Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται να συνεισφέρει και εκείνο παρά το γεγονός ότι κατέχει λίγα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία. Οι διαπραγματεύσεις, όπως είναι κατανοητό, συνεχίζονται σχετικά με τις συνεισφορές κάθε χώρας της G7 σε αυτές τις εγγυήσεις - συμπεριλαμβανομένου του κατά πόσον οι ΗΠΑ θα διαδραματίσουν κάποιο ρόλο.

Η αμερικανική συμμετοχή είναι λιγότερο βέβαιη, αλλά οι ΗΠΑ δεν κατέχουν ένα μεγάλο ποσό ρωσικών τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων, περίπου 7 δισ. δολάρια. Αν και η υποστήριξη του Λευκού Οίκου θα θεωρηθεί πολιτικά και νομικά σημαντική, δεν είναι απαραίτητα οικονομικά κρίσιμη.

Ένας εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης δήλωσε: «Η G7 συμφωνεί ότι πρέπει να συνεχίσουμε να πιέζουμε τον Πούτιν να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, καθώς και να διερευνήσουμε έναν νέο τρόπο χρηματοδότησης της πολεμικής προσπάθειας της Ουκρανίας μέσω της αξιοποίησης της αξίας των ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων».

«Συνεχίζουμε να αναπτύσσουμε την προσέγγιση του Ηνωμένου Βασιλείου και εξετάζουμε μόνο επιλογές που είναι σύμφωνες με το διεθνές δίκαιο και οικονομικά και χρηματοοικονομικά υπεύθυνες».

Το Ηνωμένο Βασίλειο και η ΕΕ ήδη λαμβάνουν τα κέρδη που προκύπτουν από τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία και τα δίνουν στην Ουκρανία, με στόχο την αποκόμιση 45 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μέχρι σήμερα, η χρήση του υποκείμενου κεφαλαίου για την Ουκρανία - ένα μακροχρόνιο αίτημα της Πολωνίας και των χωρών της Βαλτικής - έχει συναντήσει αντίσταση από τη Γαλλία και τη Γερμανία, οι οποίες φοβούνταν ότι θα έθετε σε κίνδυνο τη σταθερότητα της ευρωζώνης.

Αυτή η δυναμική άλλαξε τον περασμένο μήνα, όταν ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, τάχθηκε υπέρ ενός δανείου επανορθώσεων για τη χρηματοδότηση στρατιωτικής βοήθειας.

