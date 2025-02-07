ΗΠΑ: Φιλοπαλαιστίνιοι ακτιβιστές πέταξαν αυγά στην αυτοκινητοπομπή του Νετανιάχου

Φιλοπαλαιστίνιοι ακτιβιστές πέταξαν αυγά στην αυτοκινητοπομπή του Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά την επίσκεψή του στην Ουάσιγκτον όπου συναντήθηκε με τον Ντόναλντ Τραμπ.



Οι διαδηλωτές διαμαρτύρονταν για την επίσκεψη του Ισραηλινού πρωθυπουργού στις ΗΠΑ, καταδικάζοντας τις πολιτικές του στη Γάζα.



🚨 Pro-Palestinian activists egg Netanyahu’s motorcade in Washington, DC



Demonstrators protested the Israeli PM’s visit, condemning his policies on Gaza pic.twitter.com/BEKvFhf7cq February 7, 2025

Σε δήλωση του από το ξενοδοχείο του στην Ουάσιγκτον, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ανέφερε ότι «αξίζει να ακούσουμε προσεκτικά» την πρόταση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για μετεγκατάσταση Παλαιστινίων από τη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Τραμπ, λέει ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, «έθεσε την ιδέα του για τη Γάζα, για την επόμενη μέρα της Χαμάς, και νομίζω ότι αξίζει να ακούσουμε προσεκτικά αυτήν την ιδέα, η οποία είναι η πρώτη πρωτότυπη ιδέα που έχει τεθεί εδώ και χρόνια».

Λέει ότι οι Ρεπουμπλικάνοι και οι Δημοκρατικοί ηγέτες του Κογκρέσου συμφώνησαν σε δύο πράγματα – το Ιράν δεν πρέπει να έχει πυρηνικά όπλα και «η Χαμάς πρέπει να εξαλειφθεί. Δεν μπορεί να είναι εκεί στη Γάζα».

Πηγή: skai.gr

