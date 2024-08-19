Νέες απειλές κατά της Ευρώπης εξαπέλυσε τη Δευτέρα ο Αλεξάντερ Λουκασένκο. Ο Λευκορώσος πρόεδρος προειδοποίησε ότι δεν σκοπεύει να εμποδίσει μετανάστες οι οποίοι περνούν από τη Λευκορωσία κατευθυνόμενοι προς τις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Μού βάζετε τη θηλιά στον λαιμό με τη μορφή κυρώσεων, και μετά απαιτείτε να προστατεύσω την ΕΕ από τις ροές μεταναστών; Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί», διεμήνυσε ο Λουκασένκο σε συνέντευξη που παραχώρησε στη ρωσική τηλεόραση.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η κυβέρνηση της Πολωνίας έχουν κατηγορήσει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Αλεξάντερ Λουκασένκο ότι προωθούν σκοπίμως παράτυπους μετανάστες στην ΕΕ από το 2021, παρέχοντάς τους βίζες και μεταφορικά μέσα. Η κύρια διαδρομή οδηγεί μέσω Λευκορωσίας στα πολωνικά σύνορα.

«Σκοπός τους είναι να δείξουν σε όλη την Ευρώπη ότι τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ δεν ελέγχονται, ώστε να προκαλέσουν πολιτικές συνέπειες: να ενισχύσουν την ακροδεξιά, η οποία υπόσχεται να ανατρέψει την ΕΕ εκ των έσω», είχε δηλώσει τον Ιούνιο ο πολωνός υπουργός Εξωτερικών Ράντοσλαβ Σικόρσκι.

Η Πολωνία έχει θωρακίσει μεγάλο τμήμα των συνόρων της με φράχτη ύψους 5,5 μέτρων και ηλεκτρονικά συστήματα επιτήρησης. Ωστόσο, καθημερινά καταγράφονται απόπειρες παράνομης εισόδου στη χώρα. Μόνο το τελευταίο τριήμερο, οι συνοριοφύλακες έχουν καταγράψει 201 τέτοιες απόπειρες.

Η Ουκρανία έχει τοποθετήσει περισσότερους από 120.000 στρατιώτες στα σύνορά της με τη Λευκορωσία, υποστήριξε εξάλλου την Κυριακή ο Λευκορώσος πρόεδρος, επισημαίνοντας πως το Μινσκ έχει αναπτύξει σχεδόν το ένα τρίτο των ενόπλων δυνάμεών του σε όλη τη μεθόριο.

Δεν ανέφερε πόσοι ακριβώς στρατιώτες έχουν αναπτυχθεί. Ο επαγγελματικός στρατός της Λευκορωσίας αριθμεί περίπου 48.000 στρατιώτες και περίπου 12.000 στρατιώτες στα κρατικά σύνορα, σύμφωνα με την έκθεση του 2022 για τη Στρατιωτική Ισορροπία του Διεθνούς Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (International Institute for Strategic Studies – IISS).

«Βλέποντας την επιθετική πολιτική τους, έχουμε παρουσιάσει εκεί και τοποθετήσει σε ορισμένα σημεία -σε περίπτωση πολέμου, θα είναι άμυνα- τον στρατό μας σε όλη τη μεθόριο», είπε ο Λουκασένκο, σε συνέντευξη στη ρωσική κρατική τηλεόραση.

