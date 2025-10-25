ΗΠΑ: Ελεφαντάκι έπαιζε με κολοκύθα, αλλά η μαμά... το έφαγε – Βίντεο

«Όχι» στο Halloween, ναι στη λιχουδιά...Ένα ελεφαντάκι διασκέδαζε παίζοντας «ποδόσφαιρο» με μια κολοκύθα στον ζωολογικό κήπο του Όρεγκον των ΗΠΑ - μέχρι που η μαμά του αποφάσισε να τη φάει, καθώς δεν φάνηκε να συγκινείται από την εορταστική περίοδο. Οπότε το ελεφαντάκι τι να κάνει, «τσίμπησε» λίγο από το μέχρι πρότινος παιχνίδι του...

SPOOKY SEASON: A baby elephant had a blast rolling a pumpkin around at the Oregon Zoo — until her mom decided to eat it. pic.twitter.com/XbEWYqpRdf October 24, 2025

