ΗΠΑ: Ελεφαντάκι έπαιζε με κολοκύθα, αλλά η μαμά... το έφαγε – Βίντεο

«Όχι» στο Halloween, ναι στη λιχουδιά: Ελεφαντάκι έπαιζε ποδόσφαιρο με κολοκύθα, αλλά η μαμά... την έφαγε – Βίντεο

Οπότε το ελεφαντάκι τι να κάνει, «τσίμπησε» λίγο από το μέχρι πρότινος παιχνίδι του... Το περιστατικό σημειώθηκε στον ζωολογικό κήπο του Όρεγκον στις ΗΠΑ

«Όχι» στο Halloween, ναι στη λιχουδιά...Ένα ελεφαντάκι διασκέδαζε παίζοντας «ποδόσφαιρο» με μια κολοκύθα στον ζωολογικό κήπο του Όρεγκον των ΗΠΑ - μέχρι που η μαμά του αποφάσισε να τη φάει, καθώς δεν φάνηκε να συγκινείται από την εορταστική περίοδο. Οπότε το ελεφαντάκι τι να κάνει, «τσίμπησε» λίγο από το μέχρι πρότινος παιχνίδι του...

