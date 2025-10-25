Νότια Κορέα: Μεθυσμένος Ρώσος επιτίθεται με μπαλτά σε αστυνομικούς

Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε στη Νότια Κορέα. Ένας μεθυσμένος Ρώσος οπλισμένος με μπαλτά επιτέθηκε σε αστυνομικούς, οι οποίοι χρησιμοποίησαν πραγματικά και άσφαιρα πυρά εναντίον του, καθώς και ένα όπλο ηλεκτροσόκ.

Σύμφωνα με το ρωσικό σάιτ SHOT ο Ρώσος πολίτης περιφερόταν στην περιοχή Μουνγκ Ντόνγκ της Σεούλ με τον μπαλτά στο χέρι σε έξαλλη κατάσταση. Ένας κάτοικος της περιοχής τον πλησίασε. Ο 34χρονος Ρώσος άρχισε να κραδαίνει το μεγάλο μαχαίρι, να σπάει βιτρίνες καταστημάτων και να χτυπάει τον τοίχο, κάτι που τρόμαξε τον Κορεάτη.

Οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και απαίτησαν να αφήσει κάτω το αιχμηρό αντικείμενο. Ο μεθυσμένος άνδρας τους αγνόησε και άρχισε να τους απειλεί. Η αστυνομία χρησιμοποίησε ένα όπλο ηλεκτροσόκ εναντίον του, αλλά δεν τον σταμάτησε. Στη συνέχεια χρησιμοποίησαν άσφαιρα πυρά, τα οποία δεν τον τρόμαξαν, και στη συνέχεια πυροβόλησαν εναντίον του ενώ βρισκόταν υπό κράτηση. Στη συνέχεια, ακινητοποιήθηκε και μεταφέρθηκε στην τοπική φυλακή.

Κατηγορείται για παρεμπόδιση επίσημων καθηκόντων και εκφοβισμό. Φέρεται επίσης να έχει βίζα πρόσφυγα.

Πηγή: skai.gr

