«Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι τραυματίας, πιθανότατα έχει παραμορφωθεί» ανακοίνωσε το μεσημέρι της Παρασκευής ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ από κοινού με τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών Νταν Κέιν.

Μετά τον πρόεδρο των ΗΠΑ, οι δυο άνδρες ανακοίνωσαν ότι εντός της ημέρας θα πραγματοποιηθούν τα πιο εντατικά χτυπήματα στο Ιράν.

«Γνωρίζουμε ότι ο νέος λεγόμενος (όχι και τόσο) ‘’ανώτατος ηγέτης’’ είναι τραυματισμένος, και πιθανότατα παραμορφωμένος. Εξέδωσε μια δήλωση χθες, αλλά δεν υπήρξε φωνή και βίντεο. Ήταν απλώς μια γραπτή δήλωση. Το Ιράν έχει πολλές κάμερες και πολλές δυνατότητες ηχογράφησης - γιατί λοιπόν μόνο μια γραπτή δήλωση; Νομίζω ότι ξέρετε γιατί» σημείωσε ο Αμερικανός υπουργός.



«Είναι φοβισμένος. Είναι τραυματισμένος. Είναι φυγάς και του λείπει η νομιμότητα. Η κατάσταση είναι χάλια γι’ αυτούς. Ποιος παίρνει τις αποφάσεις; Το Ιράν μπορεί να μην το γνωρίζει καν».



«Όλες οι αμυντικές εταιρείες του Ιράν θα καταστραφούν σύντομα... Η ηγεσία του Ιράν έχει κρυφτεί σε υπόγεια καταφύγια» δήλωσε ο Χέγκσεθ.

«Σύντομα — πολύ σύντομα — όλες οι αμυντικές εταιρείες του Ιράν θα καταστραφούν. Για παράδειγμα, πριν από δύο ημέρες, ολόκληρη η παραγωγική ικανότητα βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν εξαλείφθηκε. Κάθε εταιρεία που κατασκευάζει εξαρτήματα για αυτούς τους πυραύλους έχει ηττηθεί λειτουργικά και καταστραφεί. Κτίρια, συγκροτήματα και εργοστασιακές γραμμές σε όλο το Ιράν έχουν καταστραφεί» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως τόνισε ο Αμερικανός υπουργός, σε ό,τι αφορά το Ιράν «ο πρόεδρος Τραμπ κρατά όλα τα χαρτιά στα χέρια του».

«Οι ΗΠΑ αποδεκατίζουν τον στρατό του ριζοσπαστικού ιρανικού καθεστώτος με έναν τρόπο που ο κόσμος δεν έχει ξαναδεί. Ποτέ πριν ένας σύγχρονος, ικανός στρατός, όπως ήταν παλιά το Ιράν, δεν καταστράφηκε τόσο γρήγορα και δεν κατέστη ο αγώνας του αναποτελεσματικός».

«Σήμερα θα πραγματοποιηθούν τα πιο εντατικά πλήγματα που έχει πραγματοποιήσει η Αμερική πάνω από τον ουρανό του Ιράν και της Τεχεράνης» ανακοίνωσε.

(Οι Ιρανοί) δείχνουν απόλυτη απελπισία στο Στενό του Ορμούζ. Το αντιμετωπίζουμε, δεν χρειάζεται να ανησυχούμε, επέμεινε.

«Οι αναφορές ότι η κυβέρνηση Τραμπ υποτίμησε τον αντίκτυπο του πολέμου στο Ιράν στο Στενό του Ορμούζ είναι γελοίες. Για δεκαετίες, το Ιράν απειλεί τη ναυτιλία στο Στενό του Ορμούζ. Αυτό κάνουν πάντα - προσπαθούν να κρατήσουν το Στενό όμηρο. Μήπως το CNN πιστεύει ότι δεν το λάβαμε υπόψη μας; Είναι ένα θεμελιωδώς μη σοβαρό ρεπορτάζ. Όσο πιο γρήγορα αποκτήσει ο Ντέιβιντ Έλισον αυτό το δίκτυο, τόσο το καλύτερο».

«Κοιτάζοντας ψηλά, το IRGC και το ιρανικό καθεστώς βλέπουν μόνο δύο πράγματα στο πλάι των αεροσκαφών: την Αστερόεσσα και το Αστέρι του Δαβίδ. Ο χειρότερος εφιάλτης ενός κακού καθεστώτος».

«Ξέρουμε ποιοι είναι οι καλοί τύποι σε αυτή την ιστορία. Ο αμερκικανικός λαός το ξέρει επίσης».

«Σήμερα θα είναι η πιο πολυάσχολη μέρα μας»

«Έχουμε θέσει ως προτεραιότητα τη στόχευση των δυνατοτήτων ναρκοθέτησης του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων των ναρκοθετών, των ναυτικών βάσεων και των αποθηκών τους, εκτός από τους πυραύλους που θα μπορούσαν να απειλήσουν την ναυτική κυκλοφορία μέσω του Στενού» επισήμανε από πλευράς του ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών Νταν Κέιν.

«Αυτή είναι η τρίτη φορά σήμερα που θα αναφέρω ότι η σημερινή θα είναι η πιο πολυάσχολη μέρα μας» υπογράμμισε.

Η ενημέρωση έρχεται αφότου η CENTCOM (πρόκειται για την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ) ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον τέσσερα μέλη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων είναι νεκρά μετά τη συντριβή ενός ιπτάμενου τάνκερ στο δυτικό Ιράκ, σε ένα περιστατικό που, όπως ανέφερε, «δεν οφειλόταν σε εχθρικά ή φίλια πυρά», αλλά αφορούσε σύγκρουση με δεύτερο ιπτάμενο τάνκερ.

Πηγή: skai.gr

