Οι αρχές των ΗΠΑ ερευνούν εάν μια κινεζική εταιρεία που -μεταξύ άλλων- διαθέτει οικιακά ρούτερ για το ίντερνετ έχουν συνδεθεί με κυβερνο-επιθέσεις και αποτελούν κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια, εξετάζοντας το ενδεχόμενο απαγόρευσης των συσκευών.

Ο κατασκευαστής TP-Link, με έδρα την Κίνα, έχει περίπου το 65% της αμερικανικής αγοράς ρούτερ για κατοικίες και μικρές επιχειρήσεις. Είναι επίσης η κορυφαία επιλογή στο Amazon και εξουσιοδοτεί τις διαδικτυακές επικοινωνίες για το Υπουργείο Άμυνας και άλλες ομοσπονδιακές κυβερνητικές υπηρεσίες.

Σύμφωνα με την WSJ , οι ερευνητές στα τμήματα Εμπορίου, Άμυνας και Δικαιοσύνης έχουν ξεκινήσει έρευνες για την εταιρεία και εξετάζουν να απαγορεύσουν την πώληση προϊόντων TP-Link στις ΗΠΑ το 2025.

Μια ανάλυση από τη Microsoft που δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο, διαπίστωσε ότι μια κινεζική οντότητα hacking διατηρεί μεγάλο δίκτυο παραβιασμένων συσκευών δικτύου που αποτελούνται κυρίως από χιλιάδες δρομολογητές TP-Link.

Το δίκτυο έχει χρησιμοποιηθεί από πολλούς Κινέζους για να εξαπολύσουν επιθέσεις στον κυβερνοχώρο κυβερνητικών οργανισμών, μη κυβερνητικών οργανώσεων και προμηθευτών του Υπουργείου Άμυνας.

Οι δρομολογητές TP-Link αποστέλλονται τακτικά σε πελάτες με ελαττώματα ασφαλείας, τα οποία η εταιρεία συχνά αποτυγχάνει να αντιμετωπίσει. Ενώ οι δρομολογητές έχουν συχνά σφάλματα, ανεξάρτητα από τον κατασκευαστή τους, η TP-Link δεν συνεργάζεται με ερευνητές ασφαλείας

Η TP-Link πωλεί στις ΗΠΑ μέσω μιας επιχειρηματικής μονάδας που εδρεύει στην Καλιφόρνια. Μια εκπρόσωπος αυτής της μονάδας είπε ότι η TP-Link αξιολογεί πιθανούς κινδύνους ασφαλείας και αναλαμβάνει δράση για την αντιμετώπιση τρωτών σημείων

«Χαιρετίζουμε κάθε ευκαιρία να συνεργαστούμε με την κυβέρνηση των ΗΠΑ για να αποδείξουμε ότι οι πρακτικές ασφαλείας μας είναι πλήρως σύμφωνες με τα πρότυπα ασφάλειας του κλάδου και να επιδείξουμε τη συνεχή δέσμευσή μας στην αγορά των ΗΠΑ, στους καταναλωτές των ΗΠΑ και στην αντιμετώπιση των κινδύνων εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ», η εκπρόσωπος είπε.

Κληθείς να σχολιάσει πιθανές ενέργειες κατά της TP-Link, ο Liu Pengyu, εκπρόσωπος της κινεζικής πρεσβείας στην Ουάσιγκτον, είπε ότι οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν το πρόσχημα της εθνικής ασφάλειας για να «καταστέλλουν τις κινεζικές εταιρείες». Πρόσθεσε ότι το Πεκίνο θα «υπερασπιστεί αποφασιστικά» τα νόμιμα δικαιώματα και τα συμφέροντα των κινεζικών εταιρειών.

Οι δρομολογητές TP-Link δεν φαίνεται να σχετίζονται με τις υποτιθέμενες παραβιάσεις της Κίνας σε τουλάχιστον 8 αμερικανικές εταιρείες τηλεπικοινωνιών από μια ομάδα που ονομάστηκε Salt Typhoon.

Η Anne Neuberger, κορυφαία αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, είπε πως η κυβέρνηση «ψάχνει να αναλάβει δράση για να μετριάσει τους κινδύνους για την αλυσίδα εφοδιασμού στον τομέα των τηλεπικοινωνιών».

Η ανάπτυξη της TP-Link στις ΗΠΑ απογειώθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όταν οι άνθρωποι περιορίστηκαν στο σπίτι για να εργαστούν και χρειάζονταν αξιόπιστο διαδίκτυο.

Η εταιρεία σκαρφάλωσε από το 20% περίπου της αγοράς των ΗΠΑ για δρομολογητές για οικιακές και μικρές επιχειρήσεις το 2019 σε περίπου 65% φέτος.

Η κυριαρχία της TP-Link στην αγορά επιτεύχθηκε εν μέρει μέσω χαμηλών τιμών.

Ταϊβάν

Η Ταϊβάν, η οποία έχει περιορισμούς στη χρήση τεχνολογίας από την Κίνα, έχει απαγορεύσει τους δρομολογητές TP-Link από κυβερνητικές και εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις. Η ινδική κυβέρνηση, η οποία επίσης συγκρούστηκε με την Κίνα, εξέδωσε μια προειδοποίηση φέτος για το TP-Link, λέγοντας ότι οι δρομολογητές παρουσίαζαν κίνδυνο για την ασφάλεια.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δεν έχουν αποκαλύψει κανένα στοιχείο ότι το TP-Link είναι ένας συνειδητός αγωγός για κυβερνοεπιθέσεις που χρηματοδοτούνται από το κινεζικό κράτος.

Οι αμερικανικές εταιρείες δρομολογητών έχουν επίσης συνδεθεί με μεγάλες εισβολές. Οι Αμερικανοί ερευνητές έχουν συνδέσει ορισμένες πρόσφατες εισβολές σε κρίσιμες υποδομές, που αποδίδονται σε μια κινεζική ομάδα χάκερ με την ονομασία Volt Typhoon, με παλιούς δρομολογητές που κατασκευάστηκαν από τη Cisco Systems και τη Netgear με έδρα τη Silicon Valley.

Πηγή: skai.gr

