Στις αρχές του 2024 θα επιστρέψουν οι ηγέτες της ΕΕ στο τραπέζι για να συζητήσουν εκ νέου την αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Ο Σαρλ Μισέλ τόνισε μετά την ολοκλήρωση της πρώτης ημέρας της Συνόδου Κορυφής ότι 26 ηγέτες συμφώνησαν με την πρόταση σε όλα τα στοιχεία.

«Θα πρέπει να είμαι πολύ ακριβής, ένας ηγέτης, αυτός της Σουηδίας, πρέπει να συμβουλευτεί το κοινοβούλιο της χώρας του κατά τη συνήθη διαδικασία για τη χώρα αυτή και (άλλος) ένας ηγέτης δεν μπόρεσε να συμφωνήσει», διευκρίνισε ο κ. Μισέλ.

Σημείωσε ότι «όλες οι προτεραιότητες, η υποστήριξη για την Ουκρανία, η μετανάστευση, το ταμείο αλληλεγγύης, η άμυνα, είναι μέρος (του πλαισίου διαπραγμάτευσης), που σημαίνει ότι θα επανέλθουμε στο ζήτημα στις αρχές του επόμενου έτους και θα προσπαθήσουμε να επιτύχουμε ομοφωνία για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε το σχέδιο».

Ο κ. Μισέλ επισήμανε πάντως ότι απόψε εστάλη «πολύ ισχυρό μήνυμα στους Ευρωπαίους πολίτες, πολύ ισχυρό μήνυμα στους Ουκρανούς πολίτες, επειδή αποφασίσαμε να χορηγήσουμε το καθεστώς υποψήφιας χώρας στη Γεωργία, να ξεκινήσουμε ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία και με την Μολδαβία, να κάνουμε ένα πολύ σημαντικό βήμα με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

