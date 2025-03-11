Ο Στιβ Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Μέση Ανατολή, σκοπεύει να επισκεφθεί τη Μόσχα προκειμένου να συναντήσει τον ισχυρό άνδρα του Κρεμλίνου Βλαντίμιρ Πούτιν, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Bloomberg επικαλούμενο καλά πληροφορημένες πηγές.

Σύμφωνα με το Bloomberg, ο Γουίτκοφ αναμένεται να ταξιδέψει στη Μόσχα αυτήν την εβδομάδα, στη δεύτερη επίσκεψή του στη ρωσική πρωτεύουσα ως απεσταλμένος του Τραμπ.

Ο Στιβ Γουίτκοφ τρέφει μεγάλες προσδοκίες ότι θα σημειωθεί «ουσιαστική πρόοδος» στην αυριανή συνάντηση μεταξύ Αμερικανών και Ουκρανών αξιωματούχων στην Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας, καθώς ο Λευκός Οίκος εντείνει τις προσπάθειες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Πηγή: skai.gr

