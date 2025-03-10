Συναγερμός για ρωσική αεροπορική επιδρομή σήμανε απόψε στο Κίεβο όπου, σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, ακούστηκαν εκρήξεις.

Η στρατιωτική διοίκηση της ουκρανικής πρωτεύουσας αναφέρει σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Telegram πως εντόπισε ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας για την αναχαίτισή τους.

Απηύθυνε επίσης έκκληση στους κατοίκους του Κιέβου να παραμείνουν στα καταφύγια έως ότου σημάνει λήξη συναγερμού.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.