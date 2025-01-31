Αμερικανικό εφετείο έκρινε χθες Πέμπτη ότι νόμος που απαγόρευσε την αγορά πιστολιών από πελάτες ηλικίας μεταξύ 18 και 21 ετών σε οπλοπωλεία με ομοσπονδιακή άδεια λειτουργίας είναι αντισυνταγματικός, σε μια χώρα όπου η βία με τη χρήση πυροβόλων όπλων στοιχίζει δεκάδες χιλιάδες ζωές κάθε χρόνο.

Τα μέλη του ομοσπονδιακού εφετείου με έδρα τη Νέα Ορλεάνη, που έχει φήμη πως είναι εξαιρετικά συντηρητικό, έκριναν πως ο ομοσπονδιακός νόμος —ο οποίος αξιοσημείωτα δεν εμπόδιζε Αμερικανούς σε αυτό το ηλικιακό φάσμα να κατέχουν όπλα, ούτε να αγοράζουν τουφέκια— αντίκειται προς τη Δεύτερη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος, που κατοχυρώνει το δικαίωμα στην οπλοφορία.

«Δεν υπάρχουν περιορισμοί ως προς την ηλικία ή την ενηλικίωση στο κείμενο της Τροπολογίας», επιχειρηματολόγησαν στην απόφασή τους οι τρεις εφέτες, κρίνοντας πως συμπεριλαμβάνει κατά συνέπεια «τους ανθρώπους 18 ως 21 ετών», κατοχυρώνει το δικαίωμά τους να φέρουν όπλα.

Η απόφαση αυτή είναι «επικίνδυνη και ανυπόστατη», κατήγγειλε οργάνωση που αγωνίζεται κατά της βίας με τη χρήση όπλων, η Everytown Law, υπενθυμίζοντας πως «τα πυροβόλα όπλα είναι η κύρια αιτία θανάτου των παιδιών και των εφήβων» στις ΗΠΑ.

Προηγούμενη απόφαση του ίδιου εφετείου, με την οποία εμποδιζόταν η εφαρμογή νόμου που απαγόρευε σε βίαιους συζύγους να κατέχουν όπλο, αναιρέθηκε τον Ιούνιο από το ομοσπονδιακό Ανώτατο Δικαστήριο — μολονότι και σε αυτό πλειοψηφούν συντηρητικοί δικαστές.

Ο κορυφαίος θεσμός του αμερικανικού δικαστικού συστήματος, μέγας επιδιαιτητής σε κοινωνικά ζητήματα στη χώρα, μπορεί να χρειαστεί να αποφανθεί και για τη χθεσινή ετυμηγορία.

Οι ΗΠΑ, χώρα όπου κυκλοφορούν περισσότερα όπλα απ’ ό,τι κάτοικοι, παρουσιάζουν τον υψηλότερο δείκτη θνησιμότητας εξαιτίας οπλοχρησίας μεταξύ των ανεπτυγμένων κρατών του κόσμου.

Τα βίαια επεισόδια με τη χρήση όπλων αποτελούν αέναη μάστιγα που η μια κυβέρνηση μετά την άλλη αποδεικνύεται απρόθυμη ή ανίσχυρη να αντιμετωπίσει, καθώς πολλοί Αμερικανοί παραμένουν απόλυτα προσηλωμένοι στα όπλα τους και δεν θέλουν ούτε να ακούσουν για περιορισμούς.

