Ο Αμερικανός δάσκαλος Μαρκ Φόγκελ, ο οποίος κρατούνταν από το 2021 στη Ρωσία, απελευθερώθηκε από τη Μόσχα και επέστρεψε στις ΗΠΑ, όπου έγινε αμέσως δεκτός το βράδυ στο Λευκό Οίκο από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Μαρκ Φόγκελ, ο οποίος εργαζόταν ως εκπαιδευτικός σε αμερικανικό σχολείο στη Μόσχα, είχε καταδικασθεί τον Ιούλιο 2022 από δικαστήριο της Μόσχας σε κάθειρξη 14 ετών επειδή είχε φέρει στη χώρα κάνναβη για ιατρική χρήση.

«Υπόσχεση δόθηκε, υπόσχεση τηρήθηκε», δήλωσε ο Λευκός Οίκος μέσω του X αναρτώντας φωτογραφία του πρώην φυλακισμένου καθώς κατέβαινε από το αεροπλάνο.

Ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ για τη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ ήταν αυτός που έφερε πίσω μαζί του τον Φόγκελ, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος, δημοσιοποιώντας αυτή την αποστολή στη Ρωσία, την πρώτη γνωστή Αμερικανού αξιωματούχου στη Μόσχα μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το Φεβρουάριο 2022.

Κάποιος «πολύ σπέσιαλ» θα απελευθερωθεί σήμερα

Έχοντας ρίξει στους ώμους του μια αμερικανική σημαία, ο 63χρονος εκπαιδευτικός, φανερά συγκινημένος, είπε ότι αισθάνεται πως είναι «ο πιο τυχερός άνθρωπος στη γη» και ευχαρίστησε τον Αμερικανό πρόεδρο και την ομάδα του από τη «διπλωματική αίθουσα» του Λευκού Οίκου.

Ερωτηθείς σχετικά, ο πρόεδρος Τραμπ αρκέσθηκε να πει ότι η ανταλλαγή ήταν «πολύ δίκαιη, πολύ εύλογη».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «κάποιος άλλος θα απελευθερωθεί την Τετάρτη», αρνούμενος να πει περισσότερα και λέγοντας ότι περιμένει ανακοινώσεις εντός της ημέρας.

Είναι κάποιος «πολύ σπέσιαλ», πρόσθεσε.

Η αμερικανική κυβέρνηση είχε ανακοινώσει προηγουμένως ότι «διαπραγματεύθηκε μια ανταλλαγή που δείχνει την καλή θέληση των Ρώσων και σηματοδοτεί ότι πηγαίνουμε προς τη σωστή κατεύθυνση για να βάλουμε τέλος στον τρομερό και βίαιο πόλεμο στην Ουκρανία», σύμφωνα με την ανακοίνωση, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τους όρους αυτής της ανταλλαγής.

