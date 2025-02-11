Πιτ Χέγκσεθ: Οι ΗΠΑ δεν θα στείλουν στρατεύματα στην Ουκρανία

«Οι ΗΠΑ πρέπει να δαπανήσουν περισσότερα για την άμυνα από ό,τι επί κυβέρνησης Μπάιντεν», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, προσθέτοντας ότι «οι ΗΠΑ δεν θα στείλουν στρατεύματα στην Ουκρανία».

Ο Χέγκσεθ σημείωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ «δεν πρέπει να πέσουν κάτω από το 3% του ΑΕΠ που δαπανούν για την άμυνα».

Μιλώντας με δημοσιογράφους στη Γερμανία, ο Χέγκσεθ δήλωσε επίσης ότι θα πιέσει τους Ευρωπαίους συμμάχους να δαπανήσουν περισσότερα για την άμυνα, όταν θα συναντηθεί μαζί τους αυτή την εβδομάδα. «Η ευρωπαϊκή ήπειρος αξίζει να είναι απαλλαγμένη από οποιαδήποτε επιθετικότητα, αλλά θα έπρεπε αυτοί που βρίσκονται στη γειτονιά να επενδύουν τα περισσότερα σε αυτή την ατομική και συλλογική άμυνα», δήλωσε ο Χέγκσεθ.

Δήλωσε επίσης ότι συνεργάζεται με το Κογκρέσο για την αύξηση των συνολικών αμυντικών δαπανών των ΗΠΑ και υποβάθμισε τις ανησυχίες σχετικά με έναν επικείμενο έλεγχο από τον Ίλον Μασκ. Ο Χέγκσεθ σημείωσε ότι έχει ήδη έρθει σε επαφή με τον Μασκ και εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στην προσπάθεια να βρεθούν δισεκατομμύρια για περικοπές δαπανών.

«Υπάρχουν πολλά μέρη όπου θέλουμε το κοφτερό μάτι του DOGE, αλλά θα το κάνουμε σε συντονισμό», δήλωσε ο Χέγκσεθ , αναφερόμενος στο Τμήμα Κυβερνητικής Αποδοτικότητας του Μασκ. «Δεν πρόκειται να κάνουμε πράγματα που είναι εις βάρος των αμερικανικών επιχειρησιακών ή τακτικών δυνατοτήτων».

Πηγή: skai.gr

