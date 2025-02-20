Μήνυμα συμπαράστασης Βαρθολομαίου στον Πάπα

O Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος απέστειλε επιστολή συμπαθείας και συμπαράστασης στον Πάπα Φραγκίσκο, ο οποίος τις τελευταίες ημέρες νοσηλεύεται στη Ρώμη.

Ο κ.κ. Βαρθολομαίος εύχεται στον Πάπα ταχεία και πλήρη αποκατάσταση της υγείας του και γρήγορη επιστροφή στα ιερά και πολυεύθυνα καθήκοντά του, με τη βοήθεια του Θεού.

Το χειρόγραφο Γράμμα του επέδωσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης στον καρδινάλιο Τζoρτ Κούβακαντ, ο οποίος επισκέφθηκε το Φανάρι το απόγευμα της Τρίτης, 18 Φεβρουαρίου, επικεφαλής πολυμελούς αντιπροσωπείας του Βατικανού για την προετοιμασία της επισκέψεως του Πάπα στην Τουρκία, την Άνοιξη, κατά την οποία οι δύο προκαθήμενοι θα τιμήσουν από κοινού την ιστορική επέτειο των 1700 ετών από την Α΄ Οικουμενική Σύνοδο της Νικαίας.

Πηγή: skai.gr

