Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν απέλυσε τον επικεφαλής της Ρωσικής Διαστημικής Υπηρεσίας (Roscosmos) και τον αντικατέστησε με άλλον αξιωματούχο, σε μια αιφνιδιαστική κίνηση σε μια από τις μεγαλύτερες διαστημικές υπηρεσίες του κόσμου, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Τον 68χρονο Γιούρι Μπορίσοφ διαδέχθηκε ο 39χρονος Ντμίτρι Μπακάνοφ, πρώην αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών. Το Κρεμλίνο δεν έδωσε καμία εξήγηση για την αλλαγή σε ανακοίνωσή του την Πέμπτη.

Ο Μπορίσοφ, πρώην αναπληρωτής πρωθυπουργός, ήταν επικεφαλής της Roscosmos από τον Ιούλιο του 2022 και ήταν υπεύθυνος για την ανάπτυξη μιας νέας στρατηγικής για τη διαστημική βιομηχανία της Ρωσίας. Συναντήθηκε με τον Πούτιν τον Νοέμβριο για να συζητήσουν τα σχέδια για την υπηρεσία.

Η Ρωσία ήταν κάποτε η πρώτη χώρα στον κόσμο στις εκτοξεύσεις διαστημικών σκαφών, αλλά έκτοτε έχει μείνει πολύ πίσω από τις ΗΠΑ και την Κίνα. Σημειώνεται ότι μετά τη διαστημική υπηρεσία έχασε πολλούς από τους ξένους πελάτες της μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Ο Μπακάνοφ, οικονομολόγος που έλαβε το πτυχίο του από το κρατικό πανεπιστήμιο της Αγίας Πετρούπολης, εντάχθηκε στην κυβέρνηση το 2019. Προηγουμένως ήταν επικεφαλής εταιρείας που διαχειριζόταν συστήματα επικοινωνιών και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών για τη Roscosmos, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Το προσωπικό της Roscosmos δεν γνώριζε για την αλλαγή στη διοίκηση πριν από το πρωί της Πέμπτης, ανέφερε το ειδησεογραφικό πρακτορείο RBC, επικαλούμενο άτομο που έχει γνώση της κατάστασης στο εσωτερικό της εταιρείας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.