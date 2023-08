ΗΠΑ: Εισέβαλε στο σπίτι της, την χτύπησε και η 87χρονη του πρόσφερε σνακ

Μια 87χρονη γυναίκα από το Μέιν των ΗΠΑ προσέφερε σνακ σε εισβολέα, που μπήκε στο σπίτι της ενώ κοιμόταν, προκειμένου να τον κρατήσει απασχολημένο, όπως δηλώνει η ίδια.

Η Marjorie Perkins δήλωσε στο CNN ότι ξύπνησε τις πρώτες πρωινές ώρες της 26ης Ιουλίου και βρήκε έναν άντρα να στέκεται «δίπλα στο κρεβάτι μου, χωρίς πουκάμισο, και ήταν σκοτεινά, και είπε, «Θα σε κόψω»». Πήδηξε από το κρεβάτι και πήρε μια καρέκλα, την οποία είπε ότι χρησιμοποιούσε ως ασπίδα.

HEROIC Marjorie Perkins, 87 from Maine, fought off a home invader who entered her home at 2 in the morning. pic.twitter.com/XCqckgmZpJ