Η Ντάιαν Μορένο περπατούσε προς το σπίτι της στα τέλη Ιανουαρίου όταν ισχυρίζεται ότι δέχτηκε πέντε φορές χτυπήματα από λαστιχένιες σφαίρες που εκτόξευσαν ομοσπονδιακοί πράκτορες, με αποτέλεσμα μώλωπες και πληγές στο σώμα της.

Το περιστατικό συνέβη ενώ ήταν ακόμη μέρα, καθώς η Μορένο βρέθηκε – όπως υποστηρίζει – «εν μέσω διασταυρούμενων πυρών», ενώ οι πράκτορες προσπαθούσαν να διαλύσουν μια διαμαρτυρία έξω από τις εγκαταστάσεις του ICE, που βρίσκονται απέναντι από το διαμέρισμά της στο Πόρτλαντ του Όρεγκον.

Το πρόβλημα έχει διαρκέσει μήνες για εκείνη και άλλους ενοίκους του συγκροτήματος Gray’s Landing, ενός προσιτού συγκροτήματος κατοικιών σε απόσταση μόλις 30 μέτρων από το γραφείο του ICE, όπως αναφέρουν κάτοικοι σε δικαστικές δηλώσεις που υποστηρίζουν αγωγή που κατέθεσαν οι διαχειριστές του συγκροτήματος κατά του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ.

Οι εγκαταστάσεις του ICE στη γειτονιά South Waterfront του Πόρτλαντ έχουν γίνει κέντρο τοπικών διαμαρτυριών κατά της πολιτικής μετανάστευσης της κυβέρνησης Τραμπ, με τα πιο πρόσφατα γεγονότα να πυροδοτούνται από οργή για τους θανάτους των Ρενέ Γκουντ και Άλεξ Πρέτι.

Άλλοι ένοικοι του Gray’s Landing έχουν κοιμηθεί με μάσκες αερίου ή μέσα σε μπανιέρες για να αποφύγουν το δακρυγόνο που διαχέεται στα σπίτια τους, υποστηρίζουν σε δικαστικές δηλώσεις. Η Τζάνις Λάινμπεργκερ, του οποίου το μπαλκόνι βλέπει προς την εγκατάσταση, δήλωσε ότι δυσκολεύεται να αναπνεύσει στο σαλόνι της και ότι η φωνή της έχει γίνει βραχνή «σαν να ήμουν καπνίστρια εδώ και χρόνια».

Σε δήλωση της Κυριακής, η βοηθός γραμματέα του DHS, Τρίσια ΜακΛάφλιν, κατηγόρησε τους «ταραξίες» που προκαλούν αναστάτωση, εκτοξεύουν πυροτεχνήματα και αντικείμενα και αγνοούν τις εντολές των ομοσπονδιακών πρακτόρων. «Το γεγονός ότι αυτός ο συγκεκριμένος χώρος αντιμετωπίζει αυτήν τη συμπεριφορά συχνότερα από άλλους, δεν είναι καθόλου υπαιτιότητα του ICE», ανέφερε η ΜακΛάφλιν. «Η ευθύνη βαραίνει τους ταραξίες και τις τοπικές αρχές που δεν διατηρούν τη δημόσια τάξη».

Η εταιρεία διαχείρισης ακινήτων που διαχειρίζεται το Gray’s Landing και ομάδα ενοίκων είχαν καταθέσει αρχικά την αγωγή τον Δεκέμβριο, καταγγέλλοντας ότι η συμπεριφορά των ομοσπονδιακών πρακτόρων είναι υπερβολική.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ είχε προηγουμένως χαρακτηρίσει τις διαδηλώσεις έξω από το Πόρτλαντ ως «επικίνδυνο κίνδυνο εξέγερσης» και είχε ζητήσει την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς στο Όρεγκον από την κυβέρνηση Τραμπ. Ωστόσο, ομοσπονδιακός δικαστής τον Νοέμβριο απέρριψε τον χαρακτηρισμό των διαδηλώσεων ως παράνομων, αναφέροντας ότι οι συγκεντρώσεις ήταν «κυρίως ειρηνικές» και απαγόρευσε την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς.

Οι διαδηλώσεις συνεχίζονται, ενώ οι εντάσεις μεταξύ διαδηλωτών και ομοσπονδιακών πρακτόρων έχουν προκαλέσει έντονη κριτική. Κάτοικοι έχουν καταγγείλει ότι οι διαδηλώσεις παραβιάζουν τις διατάξεις περί ηχορύπανσης, ενώ ένα δημόσιο σχολείο στη γειτονιά μεταφέρθηκε μόνιμα το καλοκαίρι μετά από καταγγελίες για χρήση δακρυγόνων κοντά στο σχολείο.

Την Παρασκευή, οι ένοικοι του Gray’s Landing ζήτησαν από τη δικαστή Έιμι Μ. Μπάντζιο να εκδώσει προσωρινή διαταγή που θα απαγορεύει στους ομοσπονδιακούς πράκτορες να χρησιμοποιούν δακρυγόνα που «πιθανότατα θα εισέλθουν» στο κτίριο, εκτός αν απειλούνται ζωές των πρακτόρων.

Εννέα ένοικοι κατήγγειλαν ότι οι ενέργειες των ομοσπονδιακών ήταν δυσανάλογες και έχουν καθιστά τη ζωή στο συγκρότημα ανυπόφορη για μήνες.

Η Μορένο δήλωσε ότι το περιστατικό του Ιανουαρίου ήταν η δεύτερη φορά που δέχτηκε λαστιχένιες σφαίρες και δακρυγόνα, ενώ είχε προηγηθεί ανάλογο περιστατικό τον Οκτώβριο, που την είχε αναγκάσει να εμετήσει στον δρόμο. Τώρα φοβάται ότι θα ξαναστείλει δακρυγόνα ενώ αναρρώνει από μια επικείμενη χειρουργική επέμβαση.

Η Μίντι Κινγκ δήλωσε ότι αγόρασε μάσκες αερίου για τον εαυτό της και τον 13χρονο γιο της. Ισχυρίστηκε ότι τον Οκτώβριο πράκτορας στόχευσε το διαμέρισμά της με δακρυγόνα, ενώ έκανε ζωντανή μετάδοση από το μπαλκόνι της.

Ο Γουίτφιλντ Τέιλορ, του οποίου το διαμέρισμα βρίσκεται στη γωνία του συγκροτήματος πλησιέστερα στο ICE, ανέφερε ότι τα παιδιά του, 7 και 9 ετών, έχασαν μέρες σχολείου και χρειάστηκε να επισκεφτούν επειγόντως γιατρούς μετά την εισπνοή δακρυγόνου. «Όταν οι ομοσπονδιακοί χρησιμοποιούν αέριο και κρότου-λάμψης, τα παιδιά μου κρύβονται στην ντουλάπα και χτίζουν οχυρά για να νιώσουν ασφάλεια», ανέφερε σε δικαστική δήλωση.

Το Σάββατο, ο δρόμος έξω από το Gray’s Landing ξαναγεμίζει ένταση όταν χιλιάδες διαδηλωτές πορεύτηκαν προς το ICE, με τους ομοσπονδιακούς να χρησιμοποιούν δακρυγόνα, λαστιχένιες σφαίρες και κρότου-λάμψης για να διαλύσουν το πλήθος, σύμφωνα με το Oregonian.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.