Ουκρανός αξιωματούχος: Δεν μπορούμε να ανακτήσουμε τώρα όλα τα κατεχόμενα εδάφη με στρατιωτικά μέσα

Ένας Ουκρανός κυβερνητικός αξιωματούχος δήλωσε σήμερα ότι το Κίεβο κατανοεί ότι δεν μπορεί να ανακτήσει όλα τα κατεχόμενα εδάφη με στρατιωτικά μέσα από τα ρωσικά στρατεύματα αυτή τη στιγμή και ότι η ανάκτηση τους θα πρέπει να γίνει με διπλωματικά μέσα σε βάθος χρόνου.

Ο αξιωματούχος, που ζήτησε να τηρηθεί η ανωνυμία του, δήλωσε σε ενημέρωση δημοσιογράφων δύο μέρες μετά τις συνομιλίες μεταξύ Αμερικανών και Ουκρανών αξιωματούχων για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία, ότι το Κίεβο δεν θα αναγνωρίσει τα δικαιώματα της Μόσχας επί του ουκρανικού εδάφους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

