Πλήθος κόσμου διαδήλωσε χθες Σάββατο στην Ουάσινγκτον των ΗΠΑ, εκφράζοντας αλληλεγγύη στον παλαιστινιακό λαό και ζητώντας άμεση κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας. Περίπου 300.000 άνθρωποι συμμετείχαν στην διαδήλωση, σύμφωνα με τους διοργανωτές, που έκαναν λόγο για τη μεγαλύτερη κινητοποίηση αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό που έγινε ποτέ στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι διαδηλωτές – ανάμεσα στους οποίους ήταν η ηθοποιός Σούζαν Σάραντον και ο ράπερ Μάκλμορ – έφθασαν έξω από τον Λευκό Οίκο, καταγγέλλοντας τη στάση της αμερικανικής κυβέρνησης και του προέδρου Μπάιντεν προσωπικά για την υποστήριξη στο Ισραήλ.

Δημοσιογράφος της εφημερίδας New York Post κοινοποίησε βίντεο στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter) στο οποίο διακρίνονται διαδηλωτές – των οποίων τα χέρια είχαν κόκκινη μπογιά – να κουνάνε τα κιγκλιδώματα έξω από τον Λευκό Οίκο και να φωνάζουν συνθήματα εναντίον του προέδρου Τζο Μπάιντεν.

«Μπάιντεν, δεν μπορείς να κρύβεσαι, έχεις υπογράψει τη γενοκτονία», φώναζαν πολλοί διαδηλωτές, διαμηνύοντας ότι δεν πρόκειται να τον ψηφίσουν στις προεδρικές εκλογές του 2024.

Ο αμερικανός πρόεδρος βρισκόταν στην εξοχική του κατοικία στο Ντέλαγουερ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.