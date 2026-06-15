Εικόνες καταστροφής στη Γενεύη λίγες ώρες πριν τη G7 - Δείτε βίντεο του ΣΚΑΪ

Εικόνες καταστροφής καταγράφει η κάμερα του ΣΚΑΪ και ο Σταύρος Ιωαννίδης από τη Γενεύη, μετά τα χτεσινά επεισόδια διαδηλωτών και αστυνομίας κοντά στην έδρα του ΟΗΕ και λίγες ώρες πριν ξεκινήσει η σύνοδος της G7.
Σπασμένες βιτρίνες, πέτρες και συνθήματα εμφανίζονται σε αρκετά κτίρια σε κεντρικούς δρόμους.
Καθώς σε λίγες ώρες ξεκινάει η σύνοδος G7 στο Εβιάν, οι αρχές έχουν πάρει δρακόντεια μέτρα για να αποτρέψουν νέα επεισόδια.
Πρόκειται για μία από τις πιο κρίσιμες συνόδους των τελευταίων ετών, που γίνεται στον απόηχο της συμφωνίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, αλλά και καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία βρίσκεται πια στο 5ο έτος του.
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