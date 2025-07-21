Βρετανία: Διώροφο λεωφορείο προσέκρουσε σε γέφυρα

Ένα διώροφο λεωφορείο προσέκρουσε σε γέφυρα στο Μάντσεστερ προκαλώντας συναγερμό στις βρετανικές αρχές.



Η Υπηρεσία Ασθενοφόρων Βορειοδυτικής Αγγλίας (NWAS) έκανε λόγο για «σοβαρό περιστατικό» με 15 άτομα να μεταφέρονται στο νοσοκομείο. Τοπικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι ένας τραυματίας είναι σε κρίσιμη κατάσταση και δυο άλλοι σε σοβαρή κατάσταση.

Μέχρι στιγμής είναι άγνωστες οι συνθήκες που συνέβη το τροχαίο ατύχημα.

Φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν το κίτρινο λεωφορείο με την οροφή του κατεστραμμένη, ενώ σε σοκαριστικό βίντεο που αναρτήθηκε ο οδηγός φαίνεται να περνάει με ταχύτητα κάτω από τη γέφυρα, με την οροφή του λεωφορείου να «ξυρίζεται».

