Αντιδρώντας αμέσως, σύσσωμη η αντιπολίτευση στη χώρα κάλεσε τον πρωθυπουργό Νετανιάχου να αναλάβει αυτός και η ακροδεξιά κυβέρνησή του το μερίδιο των δικών τους ευθυνών για την επίθεση εκείνης της ημέρας και να παραιτηθούν.

Υπενθυμίζεται ότι αναλαμβάνοντας «τις ευθύνες του» για την «αποτυχία της 7ης Οκτωβρίου 2023», ημέρα της άνευ προηγουμένου φονικής επίθεσης της Χαμάς στο Ισραήλ, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου του ισραηλινού στρατού (IDF), ο στρατηγός Χέρτσι Χαλεβί, ανακοίνωσε σήμερα ότι υπέβαλε την παραίτησή του για τις 6 Μαρτίου.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Χαλεβί, ευχαριστώντας τον για τις υπηρεσίες που προσέφερε επί χρόνια στη χώρα. Ο Νετανιάχου «ευχαρίστησε τον αρχηγό του γενικού επιτελείου του ισραηλινού στρατού για την πολυετή υπηρεσία του και τη διοίκηση του IDF» κατά τους τελευταίους 15 μήνες του πολέμου (σ.σ. στη Λωρίδα της Γάζας) «που οδήγησε σε μεγάλα επιτεύγματα για το κράτος του Ισραήλ», τόνισε το γραφείο του Νετανιάχου. Οι δύο άνδρες αναμένεται να συναντηθούν μέσα στις επόμενες μέρες.

Μετά τη γνωστοποίηση της παραίτησης Χαλεβί, τα κόμματα της ισραηλινής αντιπολίτευσης κάλεσαν τον Νετανιάχου και την τρικομματική ακροδεξιά κυβέρνησή του να παραιτηθεί και αυτή.

«Χαιρετίζω τον αρχηγό γενικού επιτελείου, στρατηγό Χέρτσι Χαλεβί. Τώρα είναι η στιγμή να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να παραιτηθούν - ο πρωθυπουργός και ολόκληρη η καταστροφική κυβέρνησή του», έγραψε στο X ο Γιαΐίρ Λαπίντ, επικεφαλής του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Επικεφαλής άλλων κομμάτων της ισραηλινής αντιπολίτευσης στην Κνεσέτ ζήτησαν επίσης τις παραιτήσεις του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης.

Μεταξύ αυτών και ο Μπένι Γκαντς, που είχε διατελέσει και αυτός αρχηγός του γενικού επιτελείου του IDF και συμμετείχε στο πολεμικό υπουργικό συμβούλιο που συγκροτήθηκε για τον πόλεμο που ξέσπασε μετά την επίθεση εκείνη της Χαμάς.

Ο ηγέτης του κόμματος Εθνική Ενότητα Γκαντς τόνισε σε ανάρτησή του πως ο Χαλεβί είναι «πρώτα και κύρια ένας πολεμιστής» που «πολέμησε για τη χώρα σε όλη την ενήλικη ζωή του».

«Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου στρατού είναι υπεύθυνος για τις (στρατιωτικές αποτυχίες που οδήγησαν στην) καταστροφή της 7ης Οκτωβρίου και είναι επίσης υπεύθυνος για την τεράστια ανάκαμψη του Ισραηλινού Στρατού», έγραψε στο Χ . «Ανέλαβε την ευθύνη από την πρώτη στιγμή, την ανέλαβε στο πεδίο της μάχης και τώρα την αναλαμβάνει και πάλι τη δημόσια ευθύνη του με τρόπο άξιο εκτίμησης».

Ο Γκαντς καλεί τον Νετανιάχου να συγκροτήσει εξεταστική επιτροπή για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 και να «οδηγήσει το κράτος του Ισραήλ σε εκλογές, ώστε να συγκροτηθεί μια κυβέρνηση που θα ανακτήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών».

Η επίθεση της Χαμάς στοίχισε τη ζωή σε 1.200 ανθρώπους, σύμφωνα με ισραηλινούς υπολογισμούς. Δεκαπέντε μήνες πολέμου του Ισραήλ κατά της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας -σε αντίποινα για την επίθεση- έχουν προκαλέσει τον θάνατο περίπου 48.000 ανθρώπων, κυρίως αμάχων, με βάση τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας της Χαμάς.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

