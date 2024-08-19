Ο Φιλ Ντόναχιου, ο παρουσιαστής που άλλαξε την εικόνα της τηλεόρασης στις ΗΠΑ με ένα τοκ σόου που παιζόταν επί δεκαετίες και συχνά επικεντρωνόταν σε ευαίσθητα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα, πέθανε σε ηλικία 88 ετών, μετέδωσε το σόου «Today» του τηλεοπτικού δικτύου NBC, επικαλούμενο μια ανακοίνωση της οικογένειάς του.

BREAKING: Television icon Phil Donahue dies at 88. pic.twitter.com/hzLlC5p5pb August 19, 2024

Ο Ντόναχιου πέθανε την Κυριακή περιστοιχισμένος από την οικογένειά του, έπειτα από ασθένεια.

Ο παρουσιαστής έφερε επανάσταση το 1970, σε μια εποχή που η τηλεόραση κατά τη διάρκεια της ημέρας προσέφερε στο, κατά κύριο λόγο γυναικείο κοινό της, σαπουνόπερες, τηλεπαιχνίδια και εκπομπές οικοκυρικής. Το δικό του σόου άγγιξε θέματα που κάποτε θεωρούνταν «ταμπού» για την τηλεόραση, όπως την άμβλωση, τη σεξουαλική επανάσταση και τις φυλετικές σχέσεις.

Με την παιδιάστική γοητεία του, την ασυγκράτητη ενέργειά του και τα πυκνά, λευκά μαλλιά του, ο Ντόναχιου έγινε γνωστός για τις «επιθετικές» ερωτήσεις προς τους καλεσμένους του αλλά και επειδή έδινε στο κοινό μέσα στο στούντιο μια ευκαιρία να εκφράσει τη γνώμη του.

Η επιτυχία του σόου άνοιξε το δρόμο στα άλλα «μεσημεριανά» τοκ σόου, όπως της Όπρα Γουίνφρι, η εκπομπή της οποίας τελικά ξεπέρασε εκείνη του Ντόναχιου στις μετρήσεις τηλεθέασης.

«Αν δεν υπήρχε ο Φιλ Ντόναχιου δεν θα υπήρχε ποτέ το σόου της Όπρα», είχε δηλώσει η ίδια η Γουίνφρι.

Κάποια από τα πάμπολλα καθημερινά σόου που πάτησαν στο κόσνεπτ του Ντόναχιου έγιναν γνωστά για τον κιτρινισμό τους και, καμία φορά, για περιστατικά βίας. Προγράμματα όπως αυτά που παρουσίαζαν οι Τζέρι Σπρίνγκερ, Τζεράλντο Ριβέρα, Σάλι Τζέσι Ράφαελ και άλλοι, ήταν τα «νόθα παιδιά» του, είπε δηλώσει ο Ντόναχιου, προσθέτοντας ότι «τα αγαπούσε όλα».

Καθώς πλήθαιναν τα ημερήσια τοκ σόου και γίνονταν ολοένα και πιο βίαια και χυδαία, η δημοτικότητα του προγράμματος του Ντόναχιου έφθινε. Έπειτα από 26 χρόνια συνεχούς προβολής και χιλιάδες εκπομπές, το σόου ακυρώθηκε τελικά το 1996.

Στο αποκορύφωμά του ωστόσο, το 1979, το περιοδικό People το είχε χαρακτηρίσει «πανεθνικό φόρουμ για τις νοικοκυρές της Αμερικής».

«Νομίζω ότι τους αρέσουν τα θέματα που θίγει το σόου και απολαμβάνουν τη συναισθηματική και διανοητική ανάμιξή τους σε όσα συμβαίνουν. Δεν υπάρχουν βραβεία και κανείς δεν ουρλιάζει, προβάλλουμε μια έντιμη ανταλλαγή ιδεών», είχε πει ο Ντόναχιου. Συνήθως, κάθε ωριαίο επεισόδιο ήταν αφιερωμένο σε ένα θέμα.

Ο Ντόναχιου μιλούσε συχνά για τις ρωμαιοκαθολικές καταβολές του, ωστόσο ήταν ένας από τους πρώτους παρουσιαστές που ασχολήθηκαν με τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών από ιερείς της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Πρόβαλε για πρώτη φορά το θέμα σε ένα επεισόδιο του 1988 και αργότερα έδωσε στα θύματα την ευκαιρία να πουν την ιστορία τους.

Μετά την ακύρωση της εκπομπής του παρουσίασε ένα σόου στο δίκτυο MSNBC (2002-3) και σκηνοθέτησε ένα ντοκιμαντέρ, το Body of War (2006) που ασκούσε κριτική στην εισβολή των ΗΠΑ στο Ιράκ, μέσα από την ιστορία ενός Αμερικανού στρατιώτη που έμεινε παράλυτος.

Εκτός από τα «καυτά» κοινωνικά θέματα, ο Ντόναχιου περιστασιακά αφιέρωνε εκπομπές σε πιο «ελαφρά» και έπαιρνε συνεντεύξεις από διάσημους καλεσμένους, όπως τους Τζέρι Λιούις και Μέριλιν Μάνσον. Σε ένα επεισόδιο με θέμα την παρενδυσία εμφανίστηκε ντυμένος με φούστα.

Το σόου του κέρδισε εννέα βραβεία Emmy.

Ο Ντόναχιου είχε παντρευτεί δύο φορές και απέκτησε τέσσερις γιους και μία κόρη από τον πρώτο γάμο του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.