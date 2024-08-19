Μόσχα: «Το σαμποτάζ στους αγωγούς Nord Stream διατάχθηκε από τις ΗΠΑ»

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ υποστήριξε σήμερα Δευτέρα πως είναι "σαφές" ότι η δολιοφθορά στους ρωσικούς αγωγούς Nord Stream τον Σεπτέμβριο του 2022, στη Βαλτική θάλασσα, διατάχθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

"Ακόμη κι αν (...) οι Ουκρανοί συμμετείχαν σε αυτό, είναι σαφές πως δεν μπόρεσαν να το κάνουν μόνοι τους. Είναι σαφές πως για να πραγματοποιηθεί μια τέτοια επίθεση, η διαταγή ήρθε από το πιο υψηλό επίπεδο, όπως λένε, και το πιο υψηλό επίπεδο για τη Δύση, είναι βέβαια η Ουάσινγκτον", είπε ο Λαβρόφ στη ρωσική εφημερίδα Izvestia.

Η έρευνα για τη δολιοφθορά στους αγωγούς προσανατολίστηκε προς ένα ουκρανικό σενάριο μετά την αποκάλυψη από μέσα ενημέρωσης, την περασμένη εβδομάδα, της έκδοσης από τη γερμανική δικαιοσύνη εντάλματος σύλληψης σε βάρος ενός Ουκρανό εκπαιδευτή καταδύσεων ο οποίος θεωρείται ύποπτος ότι ενεπλάκη σε αυτήν μαζί με άλλους δύο συμπατριώτες του.

Την Πέμπτη το Κίεβο χαρακτήρισε από την πλευρά του "απόλυτη ανοησία" τα περί εμπλοκής του στην επιχείρηση αυτή κατά του Nord Stream, μετά το σχετικό ρεπορτάζ της Wall Street Journal.

Σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα, που λέει πως στηρίχθηκε κυρίως σε ουκρανικές στρατιωτικές πηγές, η επίθεση με εκρηκτικά στον βυθό της Βαλτικής πραγματοποιήθηκε υπό την επίβλεψη του τότε επικεφαλής του γενικού επιτελείου της Ουκρανίας, Βαλέρι Ζαλούζνι, κι αυτό παρά τη μεταστροφή του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην πορεία, ο οποίος ζήτησε να σταματήσει το σχέδιο αυτό.

Τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης, που αποκάλυψαν την πρόσφατη εξέλιξη της δικαστικής έρευνας, είναι πολύ πιο επιφυλακτικά σχετικά με ενδεχόμενη εμπλοκή των ανώτατων αρχών της Ουκρανίας και τείνουν αντίθετα να αθωώνουν τον πρόεδρο Ζελένσκι.



Το εβδομαδιαίο περιοδικό Der Spiegel αναφέρει αντίθετα μια πιθανή εμπλοκή του Βαλέρι Ζαλούζνι.

Η Ρωσία διαμαρτυρήθηκε στη Γερμανία σχετικά με την έρευνά της για τις εκρήξεις που έπληξαν τους αγωγούς αερίου Nord Stream το 2022, μετέδωσε σήμερα Δευτέρα το πρακτορείο ειδήσεων RIA, αφού ένας ύποπτος-κλειδί διέφυγε τη σύλληψη στην Πολωνία.

Γερμανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν την περασμένη εβδομάδα πως Γερμανοί εισαγγελείς ταυτοποίησαν τον Ουκρανό εκπαιδευτή καταδύσεων ως τον κύριο ύποπτο στην επίθεση δολιοφθοράς του Nord Stream και εξέδωσαν ένταλμα σύλληψής του στην Πολωνία.

Η Πολωνία παρέλαβε το γερμανικό ένταλμα, όμως ο ύποπτος έχει φύγει από τη χώρα καθώς η Γερμανία δεν είχε συμπεριλάβει το όνομά του σε μια βάση δεδομένων καταζητούμενων προσώπων, δήλωσαν στο Reuters Πολωνοί εισαγγελείς.

