Σοκ και αποτροπιασμό έχει προκαλέσει στην Ιταλία η είδηση μιας ακόμη γυναικοκτονίας. Η Εμανουέλα Πιετράντζελι, φυσιοθεραπεύτρια 51 ετών και μητέρα ενός παιδιού, δολοφονήθηκε με κυνηγετικό όπλο από τον πρώην σύντροφό της, 53 ετών, ενώ περπατούσε στον δρόμο. Ο δράστης, ηλικίας 53 ετών, παρακολουθούσε την άτυχη γυναίκα και την πυροβόλησε μέσα από ΙΧ αυτοκίνητο. Το ζευγάρι, με παιδί εννέα ετών, ήταν χωρισμένο από το 2021.



Ο γυναικοκτόνος, στη συνέχεια, παραδόθηκε στους καραμπινιέρους. Παρά τις ακούραστες προσπάθειες των γιατρών και νοσοκόμων, οι οποίοι έφτασαν σε χρόνο ρεκόρ στο σημείο του συμβάντος, η 50χρονη υπέκυψε σχεδόν αμέσως στα τραύματά της.



Πρόκειται για την 20η γυναικοκτονία που διαπράττεται στην Ιταλία από την αρχή του χρόνου. Το πρωί, το κίνημα «Bruciamo Tutto» (Να τα Κάψουμε Όλα) οργάνωσε νέα κινητοποίηση, μπροστά από την είσοδο των γραφείων της ιταλικής δημόσιας τηλεόρασης Rai. Ακτιβίστριες πέταξαν κόκκινη μπογιά στις πόρτες εισόδου, ζήτησαν ουσιαστικότερη προσπάθεια πρόληψης των γυναικοκτονιών και άφησαν στο έδαφος μικρές κούκλες, που συμβολίζουν τις τόσες γυναίκες που έχασαν την ζωή τους, από την τυφλή βία νυν και πρώην συντρόφων.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

