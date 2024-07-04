Μ. Βρετανία: Λάρι, ο μόνιμος κάτοικος της Downing Street

Για τον Λάρι όμως η ζωή θα συνεχιστεί όπως πάντα. Ποιος είναι ο μόνιμος κάτοικος του «Νούμερο 10»;Ο πρωθυπουργός που έχει κατακτήσει τις καρδιές των Βρετανών έχει όλα όσα χρειάζεται ένας πολιτικός: επιβλητικότητα, αλλά και αντίληψη για την καταλληλότητα της στιγμής. Επιπλέον, δεν δίνει και παράλογες προεκλογικές υποσχέσεις. Γι’ αυτό και είναι βέβαιο πως θα μείνει για μία ακόμη θητεία στην Downing Street.



Λέτε πως όλα αυτά σας ακούγονται ως ανοησίες; Πως ο Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ θα υποστεί πιθανώς μία συντριπτική ήττα και θα πρέπει να μετακομίσει από το «Νούμερο 10»; Μα φυσικά. Αλλά κανείς δεν μίλησε για τον Σούνακ. Ο συντηρητικός πολιτικός είναι απλώς ένας ακόμα επικεφαλής της κυβέρνησης, ο οποίος είχε την τιμή να μοιραστεί για κάποιο διάστημα το σπίτι με τον πραγματικό, κρυφό κυβερνήτη.

Επιτρέψτε μου να σας συστήσω τον Λάρι, τον Chief Mouser, τον «ανώτατο κυνηγό ποντικών του Ηνωμένου Βασιλείου». Πρόκειται για τον πιο διάσημο γάτο της χώρας, ο οποίος σε μόλις λίγες ημέρες θα υποδεχτεί μάλλον τον έκτο πρωθυπουργό, τον Κιρ Στάρμερ. Το Εργατικό Κόμμα, του οποίου ηγείται ο Στάρμερ, βαίνει προς μία ιστορική νίκη σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις – και ο Στάρμερ σύντομα φαίνεται πως θα διαδεχθεί τον Σούνακ στην πρωθυπουργία.Η σταθερή συνιστώσα μέσα στα ταραχώδη τελευταία χρόνια έχει… τρίχωμα. Ο Λάρι ασκεί τα καθήκοντά του στο κέντρο του Λονδίνου εδώ και 13,5 χρόνια. Έτσι, έχει ζήσει στην Downing Street περισσότερο από κάθε πρωθυπουργό από τα τέλη του 19ου αιώνα – μονάχα τέσσερις επικεφαλής της κυβέρνησης παρέμειναν για μεγαλύτερο διάστημα στο αξίωμα.Αυτός που έφερε τον Λάρι στην Downing Street τον Φεβρουάριο του 2011 ήταν ο Ντέιβιντ Κάμερον, ο οποίος πήρε τον γάτο από ένα καταφύγιο ζώων, με στόχο να περιοριστεί το πρόβλημα με τους αρουραίους. Οι κακές γλώσσες βέβαια λένε πως μετά από τις αρχικές του επιτυχίες ο “Chief Mouser” άρχισε να παραμελεί τα καθήκοντά του. Αυτό όμως δεν επηρέασε καθόλου το πόσο αγαπητός είναι ο γάτος: παρέμεινε στο πόστο του με όλους τους διαδόχους του Κάμερον, με την Τερέζα Μέι, τον Μπόρις Τζόνσον, τη Λιζ Τρας και τώρα με τον Σούνακ. Και όταν το περασμένο φθινόπωρο άρχισαν να ακούγονται φήμες πως ο Λάρι αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, η κυβέρνηση έσπευσε να διαβεβαιώσει πως ο γάτος είναι “happy and healthy”.Ως δημόσιο πρόσωπο ο Λάρι έχει και έναν – ανεπίσημο – λογαριασμό στο Χ με το όνομα @Number10cat – και μετράει περίπου 840.000 ακολούθους. Οι δημοσιεύσεις του συνήθως σατιρίζουν την πολιτική καθημερινότητα και τις τοποθετήσεις του πρωθυπουργού, με τη συνοδεία φωτογραφιών του Λάρι και διαφόρων memes με γάτες. Κανείς δεν γνωρίζει ποιος διαχειρίζεται τον λογαριασμό. Όποιος όμως διαβάζει τα posts μπορεί να είναι σίγουρος για ένα πράγμα: ο διαδικτυακός Λάρι δεν συμπαθεί καθόλου τους Συντηρητικούς – γι’ αυτό και συχνά αρέσκεται να χλευάζει και τον νυν συγκάτοικο του γάτου.Παρά την αγάπη που έχουν γι’ αυτόν οι Βρετανοί, ο πραγματικός Λάρι ίσως να μην είναι και πολύ φιλικός. Ή τουλάχιστον αυτό υποστηρίζει ο πρώην πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον.Σε κείμενό του στην Daily Mail ο Τζόνσον χαρακτήρισε τον Λάρι ως έναν «μικρό γκάνγκστερ», που συχνά όρμαγε επιθετικά στον σκύλο του, Ντίλιν, όταν αυτός έτρωγε το φαγητό του. Και καθώς ο Λάρι έχει σώμα σαν παλαιστή σούμο και νύχια σαν βελοσιράπτορα, ο Ντίλιν τρομοκρατήθηκε τόσο πολύ, ώστε κατέληξε να αποφεύγει όλους τους χώρους στους οποίους βρισκόταν ο “Catzilla”.Το πώς θα τα πάει τώρα ο Στάρμερ με το ζώο είναι άγνωστο. Αλλά είναι βέβαιο πως, όσον αφορά τον Λάρι, του είναι μάλλον παντελώς αδιάφορο το ποιος θα είναι ο πρωθυπουργός του.Επιμέλεια: Γιώργος Πασσάς

