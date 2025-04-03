Σε μια περίεργη απαγόρευση προχώρησαν οι ΗΠΑ, βάζοντας «φρένο» στο αμερικανικό κυβερνητικό προσωπικό της στην Κίνα καθώς και σε μέλη της οικογένειάς τους να συνάψουν οποιαδήποτε ρομαντική ή σεξουαλική σχέση με Κινέζους πολίτες, σύμφωνα με το Associated Press.

Τέσσερα άτομα με άμεση γνώση του θέματος μίλησαν διατηρώντας την ανωνυμία τους στο AP για την πολιτική αυτή των ΗΠΑ, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή τον περασμένο Ιανουάριο.

Αν και ορισμένες υπηρεσίες των ΗΠΑ είχαν ήδη αυστηρούς κανόνες για τέτοιες σχέσεις, μια γενική πολιτική «μη αδελφοποίησης», όπως είναι γνωστή, δεν είχε ακουστεί δημόσια από τον Ψυχρό Πόλεμο. Για τους Αμερικανούς διπλωμάτες σε άλλες χώρες δεν είναι κάτι ασυνήθιστο να βγαίνουν ραντεβού με ντόπιους και μάλιστα να τους παντρεύονται.

Μια πιο περιορισμένη εκδοχή της πολιτικής αυτής θεσπίστηκε το περασμένο καλοκαίρι που απαγόρευε στο προσωπικό των ΗΠΑ «ρομαντικές και σεξουαλικές σχέσεις» με Κινέζους πολίτες που εργάζονται ως φρουροί και άλλο προσωπικό υποστήριξης στην Πρεσβεία των ΗΠΑ και σε πέντε προξενεία στην Κίνα. Αλλά ο Νίκολας Μπερνς, ο απερχόμενος πρεσβευτής, το διεύρυνε λίγες ημέρες πριν από την ανάληψη των καθηκόντων από τον Τραμπ απαγορεύοντας τέτοιους είδους σχέσεις με οποιονδήποτε Κινέζο πολίτη στην Κίνα.

Δύο από τα άτομα που γνωρίζουν την απαγόρευση είπαν στο AP ότι η νέα πολιτική συζητήθηκε για πρώτη φορά το περασμένο καλοκαίρι, αφού μέλη του Κογκρέσου επικοινώνησαν με τον Μπερνς για να εκφράσουν την ανησυχία τους ότι οι περιορισμοί σε τέτοιες σχέσεις δεν ήταν αρκετά αυστηροί.

Η νέα πολιτική αφορά το προσωπικό των ΗΠΑ στην ηπειρωτική Κίνα, συμπεριλαμβανομένης της πρεσβείας στο Πεκίνο και των προξενείων σε Guangzhou, Shanghai, Shenyang και Wuhan, καθώς και το αμερικανικό προξενείο στην ημιαυτόνομη επικράτεια του Χονγκ Κονγκ. Δεν ισχύει για το προσωπικό των ΗΠΑ που είναι εκτός Κίνας.

Εξαιρείται από την απαγόρευση όσοι από το προσωπικό των ΗΠΑ έχουν ήδη σχέση με Κινέζους πολίτες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.