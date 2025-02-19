Η Σεούλ επιβεβαίωσε σήμερα ότι Βορειοκορεάτες στρατιώτες δικαιούνται τη νοτιοκορεατική ιθαγένεια, μετά τη δημοσίευση από μία εφημερίδα της συνέντευξης ενός στρατιώτη που αιχμαλωτίστηκε στην Ουκρανία, ο οποίος δήλωσε πως σκοπεύει να ζητήσει άσυλο στη Νότια Κορέα.

«Οι Βορειοκορεάτες στρατιώτες θεωρούνται συνταγματικά υπήκοοί μας», σχολίασε ένας αξιωματούχος του υπουργείου Εξωτερικών της Νότιας Κορέας, αντιδρώντας στη συνέντευξη.

«Το να σεβόμαστε την ατομική βούληση σχετικά με τον επαναπατρισμό των κρατουμένων συνάδει με το διεθνές δίκαιο», δήλωσε αυτός ο αξιωματούχος, υπό καθεστώς ανωνυμίας.

«Τα άτομα δεν πρέπει να επαναπατρίζονται προς περιοχές, όπου υπάρχει κίνδυνος δίωξης ενάντια στη βούλησή τους», συμπλήρωσε αυτός ο αξιωματούχος, διευκρινίζοντας πως η Σεούλ «θα παράσχει την αναγκαία προστασία και στήριξη».

Η εφημερίδα Chosun Ilbo της Σεούλ δημοσίευσε σήμερα τη συνέντευξη ενός Βορειοκορεάτη στρατιώτη, ο οποίος περιέγραφε τις «βίαιες» μάχες στη γραμμή του μετώπου στην Ουκρανία. Υπηρεσίες πληροφοριών δυτικών χωρών κάνουν λόγο για την παρουσία πολλών χιλιάδων στρατιωτών που εστάλησαν από τη Βόρεια Κορέα.

Ο στρατιώτης, τον οποίο η εφημερίδα κατονόμασε ως Ρι, παραμένει υπό κράτηση στην Ουκρανία και η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε από τα κελιά απομόνωσης σε ένα κέντρο κράτησης, η ακριβής τοποθεσία του οποίου παραμένει μυστική.

Ένας δημοσιογράφος της διεθνούς υπηρεσίας της Chosun δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο σήμερα ότι τη διεξαγωγή της συνέντευξης διευκόλυναν οι ουκρανικές αρχές.

Ο Ρι δήλωσε στην εφημερίδα ότι έχει «αποφασίσει σε ποσοστό 80%» να «αιτηθεί να του χορηγηθεί καθεστώς πρόσφυγα και να μεταβεί στη Νότια Κορέα».

Υπηρεσίες πληροφοριών της Νότιας Κορέας και χωρών της Δύσης εκτιμούν πως περισσότεροι από 10.000 Βορειοκορεάτες στρατιώτες εστάλησαν στη Ρωσία τον περασμένο χρόνο για να βοηθήσουν στην αντίσταση έναντι μιας αιφνιδιαστικής ουκρανικής επίθεσης στην παραμεθόριο περιοχή του Κουρσκ.

Ο Ρι –τα τραύματα του οποίου ήταν εμφανή– δήλωσε πως πολλοί Βορειοκορεάτες στρατιώτες της μονάδας του σκοτώθηκαν από μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυρά του πυροβολικού.

«Όλοι εκείνοι που εντάχθηκαν στον στρατό μαζί μου πέθαναν», τόνισε.

«Όταν τελικά εισήλθα στη μάχη, ήταν πραγματικά βίαιο. Πριν από αυτό, δεν είχα δει ποτέ ανθρώπους να πεθαίνουν», συνέχισε ο Ρι, σύμφωνα με την εφημερίδα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

