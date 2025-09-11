Πρόεδρος Νότιας Κορέας Λι: Οι συλλήψεις εκατοντάδων συμπατριωτών στις ΗΠΑ μπορεί να έχουν «σημαντικό αντίκτυπο» στις επενδύσεις

Ο νοτιοκορεάτης πρόεδρος Λι Τζε-μιουνγκ προειδοποίησε σήμερα ότι η έφοδος της αμερικανικής αστυνομίας μετανάστευσης σε υπό κατασκευή εργοστάσιο παραγωγής μπαταριών των Hyundai και LG την περασμένη εβδομάδα στον αμερικανικό Νότο ίσως έχει «σημαντικό αντίκτυπο» στις μελλοντικές επενδύσεις της χώρας του στις ΗΠΑ.

Η έφοδος, με αποτέλεσμα τη σύλληψη εκατοντάδων νοτιοκορεατών εργαζομένων, κάποιων με υψηλή ειδίκευση, που οδηγήθηκαν δεμένοι χειροπόδαρα σε λεωφορεία και κατόπιν σε κρατητήρια, ήταν δυνητικά «αποσταθεροποιητική» εξέλιξη, σημείωσε ο αρχηγός του κράτους, εξηγώντας πως «θα μπορούσε να έχει σημαντικό αντίκτυπο στις αποφάσεις για μελλοντικές επενδύσεις», ιδιαίτερα στην αποτίμηση της «επιτευξιμότητας άμεσων δραστηριοτήτων» ομίλων της Νότιας Κορέας στις ΗΠΑ.

Η κυβέρνηση του προέδρου Λι διευκρίνισε εξάλλου πως οι εργαζόμενοι, που συνελήφθησαν την 4η Σεπτεμβρίου, θα αφεθούν ελεύθεροι στις 09:00 (ώρα Ελλάδας) και ότι η Σεούλ θα τους επαναπατρίσει.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εντέλει αποφάσισε να μην απελαθούν 475 εργαζόμενοι που συνελήφθησαν στο εργοστάσιο, στην πολιτεία Τζόρτζια, όμως η Σεούλ θα προχωρήσει στον άμεσο επαναπατρισμό τους διότι «βρίσκονται σε κατάσταση σοκ», ξεκαθάρισε το υπουργείο Εξωτερικών στη Σεούλ.

