«Μαύρα» σύννεφα έχουν μαζευτεί πάνω από τις ΗΠΑ μετά τη σοκαριστική δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή και φίλου του Ντόναλντ Τραμπ, Τσάρλι Κερκ, ο οποίος πυροβολήθηκε θανάσιμα στο λαιμό κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα.

Όπως μετέδωσε στον ΣΚΑΪ από την Ουάσινγκτον ο Μιχάλης Ιγνατίου, ο Αμερικανός πρόεδρος πρόκειται να αντιδράσει άσχημα, κάνοντας λόγο για σκληρά μέτρα που βρίσκονται προ των πυλών. «Νομίζω θα γεμίσει η χώρα με Εθνοφρουρούς, θα τους δούμε παντού. Ήδη έδωσε κάποια σημάδια», όπως είπε. «Έκαναν μεγάλη εντύπωση όσα είπε ο πρόεδρος και συνεργάτες του, ότι έπεσε υπερασπιζόμενος τις συντηρητικές και χριστιανικές αξίες. Βλέπετε το πάντρεμα της συντηρητικής Δεξιάς εδώ με τον Χριστιανισμό».

Παράλληλα, έκανε λόγο για πλήρη αποτυχία του FBI σε όλα τα επίπεδα. «Συνέλαβαν τον λάθος άνθρωπο - έσυραν έναν ηλικιωμένο χωρίς κανέναν λόγο - μετά τον άφησαν ελεύθερο και ο αρχηγός του FBI προχώρησε σε ανακοίνωση για λάθος σύλληψη».

Υπενθυμίζεται πως δύο ύποπτοι συνελήφθησαν και στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι, συμπεριλαμβανομένου ενός άνδρα που κατηγορήθηκε για παρεμπόδιση της δικαιοσύνης. Δεν είναι σαφές εάν είχαν κάποια σχέση με την επίθεση.

The very moment that Charlie Kirk was struck by an assassin's bullet, he was deflecting to gang violence. He was being question about mass shootings in America by a crowd member when he retorted with a common deflection in these conversations, "counting or not counting gang… pic.twitter.com/fowGDs1tDV — Apex Jones (@ApexJones22) September 10, 2025

🚨🚨🚨🚨NOW - The suspected assassin of Charlie Kirk has been taken into custody by police at Utah Valley University. pic.twitter.com/7xH0sWnXGp — Trump Girl (@TrumpGirlLove) September 10, 2025

«Ο Τραμπ θα μπορούσε να ήταν ενωτικός, αλλά δεν ήταν. Ξεκίνησε λέγοντας ότι είναι γεμάτος θλίψη και θυμό για τη δολοφονία - ανθρώπινο και αναμενόμενο - είπε ότι ο Τσάρλι ενέπνευσε εκατομμύρια ανθρώπους και τον αγαπούσαν, όμως στη συνέχεια τα έβαλε με τη ριζοσπαστική Αριστερά. Επέρριψε τη δολοφονία σε αυτούς, είπε ότι εδώ και χρόνια οι αριστεροί εξισώνουν θαυμάσιους Αμερικανούς, όπως ο Τσάρλι, με τους ναζί και τους χειρότερους εγκληματίες και δράστες μαζικών δολοφονιών στον κόσμο. Είπε ότι η ρητορική αυτή ευθύνεται άμεσα για την τρομοκρατία που ζούμε»

«Συνέδεσε τη δολοφονία του Κερκ με την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του. Οι πληροφορίες που έρχονται είναι ότι δεν θα αντιδράσει καλά. Αντιλαμβάνεστε τι θα συμβεί στην κηδεία όπου θα μιλήσει ο ίδιος ο Τραμπ», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.