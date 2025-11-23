Αμερικανοί αξιωματούχοι και βουλευτές εκφράζουν ανησυχίες για μια συνάντηση του περασμένου μήνα κατά την οποία εκπρόσωποι της κυβέρνησης Τραμπ συζήτησαν με τον Κίριλ Ντμίτριεφ, Ρώσο απεσταλμένο που υπόκειται σε αμερικανικές κυρώσεις, την κατάρτιση σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με πολλαπλές πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Η συνάντηση έγινε στο Μαϊάμι στα τέλη Οκτωβρίου και σε αυτήν συμμετείχαν ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ, ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Τραμπ, και ο Κίριλ Ντμίτριεφ, επικεφαλής του Direct Investment Fund (RDIF), ενός από τα μεγαλύτερα ρωσικά κρατικά επενδυτικά ταμεία.

Στενός συνεργάτης του Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Ντμίτριεφ έχει αναλάβει ηγετικό ρόλο στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ για τον πόλεμο κι έχει συναντηθεί με τον Γουίτκοφ επανειλημμένως αυτόν τον χρόνο. Η κυβέρνηση Τραμπ εξέδωσε ειδική άδεια για να επιτρέψει την είσοδό του στο αμερικανικό έδαφος, δήλωσε στο Reuters ανώτατος αξιωματούχος των ΗΠΑ.

Ο Ντμίτριεφ και το Direct Investment Fund καταχωρίστηκαν στη μαύρη λίστα της αμερικανικής κυβέρνησης μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022. Οι ισχύουσες κυρώσεις απαγορεύουν σε αμερικανούς πολίτες και εταιρείες να έχουν συναλλαγές μαζί τους.

Η συνάντηση είχε ως αποτέλεσμα το «σχέδιο των 28 σημείων» για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα. Το σχέδιο, το οποίο έγινε γνωστό πριν από λίγες ημέρες με δημοσίευμα του Axios, αιφνιδίασε αμερικανούς αξιωματούχους σε διάφορες υπηρεσίες της κυβέρνησης, όπως το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, και έσπειρε σύγχυση στις διπλωματικές αντιπροσωπείες στην Ουάσινγκτον και στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Έχει προκαλέσει επίσης επικρίσεις εκ μέρους των Ουκρανών και τους συμμάχων τους λόγω της έντονης κλίσης του προς τα ρωσικά συμφέροντα και οδήγησε τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι να δηλώσει χθες ότι δεν θα προδώσει τα συμφέροντα της χώρας του.

Δεν είναι γνωστό αν ο Ντμίτριεφ έφθασε στη συνάντηση στο Μαϊάμι με ορισμένα ρωσικά αιτήματα και αν αυτά ακριβώς τα αιτήματα ενσωματώθηκαν στο ειρηνευτικό σχέδιο.

Δύο πρόσωπα που γνωρίζουν τα της συνάντησης δήλωσαν ότι ο Ρουστέμ Ουμέροφ, ο γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας και Άμυνας της Ουκρανίας βρισκόταν επίσης στο Μαϊάμι αυτήν την εβδομάδα για να συζητήσει το σχέδιο με τον Γουίτκοφ.

Μία πηγή που γνωρίζει το θέμα δήλωσε ότι ο Γουίτκοφ μίλησε στον Ουμέροφ για το σχέδιο κατά τη διάρκεια της επίσκεψης αυτής και ότι οι ΗΠΑ έδωσαν το σχέδιο στην Ουκρανία μέσω της τουρκικής κυβέρνησης την Τετάρτη, πριν το παρουσιάσουν απευθείας στο Κίεβο την Πέμπτη.

Ο Ουμέροφ περιέγραψε τον ρόλο του ως «τεχνικής φύσεως» και αρνήθηκε ότι συζήτησε επί της ουσίας το σχέδιο με αμερικανούς αξιωματούχους.

Ο Ντμίτριεφ και η ουκρανική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον δεν έχουν ανταποκριθεί σε αίτημα για σχολιασμό.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ αναφέρει σε ανακοίνωση ότι οποιοδήποτε ειρηνευτικό σχέδιο «πρέπει να προσφέρει εγγυήσεις και αποτροπή στην Ουκρανία, την Ευρώπη και τη Ρωσία» και να προσφέρει οικονομικά κίνητρα τόσο στην Ουκρανία όσο και στη Ρωσία.

«Το σχέδιο καταρτίσθηκε για να απηχεί τις πραγματικότητες της κατάστασης και για την εξεύρεση του καλύτερου αμοιβαία επωφελούς πλευρές σεναρίου, στο οποίο οι πλευρές θα κερδίζουν περισσότερα από όσα θα πρέπει να δώσουν», είπε.

Το σχέδιο αιφνιδίασε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας

Πολλοί ανώτατοι αξιωματούχοι του Στέιτ Ντιπάρτμεντ και του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας δεν είχαν ενημερωθεί, σύμφωνα με τις δύο πηγές που γνωρίζουν τα του σχεδίου. Ο ειδικός απεσταλμένος για την Ουκρανία Κιθ Κέλογκ ήταν επίσης αποκομμένος από τις συνομιλίες υπό τους Γουίτκοφ και Ντμίτριεφ, σύμφωνα με τις πηγές.

Υψηλόβαθμος αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ενημερώθηκε για το «σχέδιο των 28 σημείων», αλλά δεν διευκρίνισε πότε. Αμερικανοί αξιωματούχοι δηλώνουν ότι το σχέδιο περιέχει στοιχεία τα οποία ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών είχε προηγουμένως απορρίψει.

Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί έχει προκαλέσει ανησυχίες στους κόλπους της αμερικανικής κυβέρνησης και του Κονγκρέσου ότι οι Γουίτκοφ και Κούσνερ παρέκαμψαν τη διαδικασία της διυπηρεσιακής λειτουργίας και ότι οι συνομιλίες με τον Ντμίτριεφ κατέληξαν σε σχέδιο που ευνοεί τα ρωσικά συμφέροντα.

«Το αποκαλούμενο ‘ειρηνευτικό σχέδιο’» παρουσιάζει πραγματικά προβλήματα και έχω επιφυλάξεις ως προς αν θα εξασφαλίσει την ειρήνη. Η Ουκρανία δεν πρέπει να αναγκασθεί να παραχωρήσει τα εδάφη της σε έναν από τους πλέον απροκάλυπτους εγκληματίες πολέμου στον κόσμο, τον Βλαντίμιρ Πούτιν», κατήγγειλε ο ρεπουμπλικανός Ρότζερ Γουίκερ, πρόεδρος της επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της αμερικανικής Γερουσίας.

Ο Ντμίτριεφ, ο Κούσνερ, τα ρωσικά επιχειρηματικά συμφέροντα και η εταιρεία του Γουίτκοφ

Οι επαφές και οι συνομιλίες της κυβέρνησης Τραμπ με τον Ντμίτριεφ έχουν επίσης ανησυχήσει ορισμένους στην κοινότητα των Πληροφοριών, σύμφωνα με καλά πληροφορημένο αμερικανό αξιωματούχο.

Ο Ντμίτριεφ έχει χρησιμοποιήσει τον ρόλο του στο Direct Investment Fund για να δημιουργήσει διαύλους προς πολλές δυτικές κυβερνήσεις και επιχειρήσεις, ακόμη και εν μέσω των αμερικανικών κυρώσεων.

Η CIA απέφυγε να σχολιάσει τις ανησυχίες των υπηρεσιών πληροφοριών για τον Ντμίτριεφ.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης κυβέρνησης Τραμπ, ο Ντμίτριεφ εγκαθίδρυσε επαφές με την ομάδα Τραμπ με στόχο την αποκατάσταση των σχέσεων ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και τη Μόσχα.

Σε συνάντηση το 2017 με τον Έρικ Πρινς, τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Blackwater και σύμμαχο του Τραμπ, ο Ντμίτριεφ συζήτησε τις σχέσεις ΗΠΑ-Ρωσίας, σύμφωνα με έκθεση του υπουργείου Δικαιοσύνης που δημοσιεύθηκε από τον Ειδικό Σύμβουλο Ρόμπερτ Μιούλερ το 2019. Η ομάδα του Μιούλερ ερευνούσε τις σχέσεις του επιτελείου του Ντόναλντ Τραμπ με τη Ρωσία.

Σε χωριστή συνάντηση με έναν φίλο του Τζάρεντ Κούσνερ, ο Ντμίτριεφ συνέταξε σχέδιο συμφιλίωσης για την ενίσχυση των δεσμών ανάμεσα στη Ρωσία και τις ΗΠΑ, σύμφωνα με την έκθεση Μιούλερ.

Η ομάδα του Μιούλερ αναφέρει στην έκθεσή της ότι δεν βρήκε αποδείξεις ότι το προεκλογικό επιτελείο του Τραμπ συνεργάσθηκε με τους Ρώσους για τον επηρεασμό των προεδρικών εκλογών του 2016.

Ο Ντμίτριεφ συνεργάσθηκε απευθείας με τον Κούσνερ κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας Τραμπ. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ο Ντμίτριεφ συνεργάσθηκε με τον Κούσνερ για την προμήθεια αναπνευστήρων στις ΗΠΑ. Οι αναπνευστήρες δόθηκαν από το RDIFκαι προκάλεσαν ανησυχία μεταξύ αξιωματούχων του υπουργείου Οικονομικών για το ότι οι ΗΠΑ παραβίασαν ενδεχομένως τις ίδιες τις αμερικανικές κυρώσεις, σύμφωνα με υψηλόβαθμο αμερικανό αξιωματούχο.

Τα τελευταία χρόνια, ο Ντμίτριεφ έχει εμφανισθεί σε διάφορους αμερικανικούς τηλεοπτικούς σταθμούς και σε εκδηλώσεις όπως το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός, για να προωθήσει την ενίσχυση των εμπορικών σχέσεων ανάμεσα στις ΗΠΑ και τη Ρωσία.

Το ίδιο μήνυμα προώθησε και στη συνάντηση στο Μαϊάμι, σύμφωνα με τις δημόσιες αναφορές για τη συνάντηση.

Η επίσκεψή του στο Μαϊάμι περιέλαβε και συνάντηση με την βουλευτή Άννα Λούνα, ρεπουμπλικανή της Φλόριντα. Στη συνάντηση, ο Ντμίτριεφ και η Λούνα μίλησαν για την ενίσχυση των εμπορικών σχέσεων ανάμεσα στις ΗΠΑ και τη Ρωσία. Το γραφείο της Λούνα δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα για σχολιασμό.

Η συνάντηση μεταξύ των δύο έγινε στις αρχές του μήνα και η Λούνα δήλωσε ότι παρέλαβε τον φάκελο της Ρωσίας για τη δολοφονία Κένεντι .

Σε βίντεο του ρωσικού πρακτορείου RIA, η Άννα Λούνα εμφανίζεται να δέχεται ένα κουτί σοκολατάκια με το πρόσωπο του Πούτιν στο καπάκι.

Σύμφωνα με τις εικόνες που μεταδόθηκαν, η Λούνα και ο Ντμίτριεφ συναντήθηκαν σε αίθουσα συσκέψεων του Ξενοδοχείου Faena στο Μαϊάμι.

Το Ξενοδοχείο Faena ανήκει στην Access Industries, εταιρεία που διευθύνεται από τον Λεν Μπλαβάτνικ, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εταιρείας. Ο Λεν Μπλαβάτνικ γεννήθηκε στην Ουκρανία και έχει διπλή αμερικανική και βρετανική υπηκοότητα. Αρχικά έφτιαξε περιουσία συνεταιριζόμενος με τον Βίκτορ Βέκσελμπεργκ, ρώσο δισεκατομμυριούχο που υπόκειται σε αμερικανικές κυρώσεις για τις σχέσεις του με τον Πούτιν.

Ο Μπλαβάτνικ εκποίησε όλα τα περιουσιακά του στοιχεία στη Ρωσία μετά την εισβολή των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στην Ουκρανία το 2022, σύμφωνα με εκπρόσωπό του.

Η εταιρεία του Γουίτκοφ (Witkoff Group) κάνει δουλειές με τον Μπλαβάτνικ και στο Μαϊάμι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

