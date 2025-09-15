Ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει τον βομβαρδισμό πολυώροφων κτιρίων στη Λωρίδα της Γάζας. Χθες, Κυριακή ακόμα ένας ουρανοξύστης έγινε στόχος αφού πρώτα οι IDF προειδοποίησαν τους ανθρώπους να εγκαταλείψουν αρκετές γειτονιές.

Η επίθεση του Ισραήλ στην πόλη της Γάζας φάνηκε να επιταχύνεται, με τον στρατό να εκδίδει εντολές εκκένωσης για αρκετά πολυώροφα κτίρια στην πόλη της Γάζας μέσα σε λίγες μόνο ώρες το πρωί της Κυριακής.

Το Al Kawthar - ένα 11όροφο κτίριο κοντά στο λιμάνι της Γάζας - χτυπήθηκε την Κυριακή, ένα από τα πολλά πολυώροφα κτίρια που έχουν καταστραφεί ή έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές από ισραηλινές επιδρομές από τότε που οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις επέκτειναν τις επιχειρήσεις τους στην πόλη της Γάζας νωρίτερα αυτόν τον μήνα και διέταξαν σχεδόν ένα εκατομμύριο ανθρώπους στην περιοχή να κατευθυνθούν νότια.

Οι επιδρομές έρχονται πριν από μια συνάντηση που συγκάλεσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου για να συζητηθούν οι προσπάθειες αποφυγής τραυματισμού των ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα. Πιστεύεται ότι περίπου 20 όμηροι παραμένουν ζωντανοί στον θύλακα, μερικοί από τους οποίους πιστεύεται ότι βρίσκονται στην πόλη της Γάζας.

Δύο Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο CNN την Κυριακή ότι η ισραηλινή στρατιωτική χερσαία επιχείρηση στην πόλη της Γάζας πρόκειται να ξεκινήσει τις επόμενες ημέρες.

«Πλησιάζει πολύ», είπε ένας από τους αξιωματούχους, ενώ ο δεύτερος είπε ότι θα μπορούσε να ξεκινήσει ήδη σήμερα Δευτέρα.

Τουλάχιστον 10 κτίρια των Ηνωμένων Εθνών έχουν πληγεί στην πόλη της Γάζας τις τελευταίες 4 ημέρες, δήλωσε σε ανακοίνωσή του την Κυριακή ο Γενικός Επίτροπος της Υπηρεσίας Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες (UNRWA).

«Κανένα μέρος δεν είναι ασφαλές στη Γάζα» και «κανείς δεν είναι ασφαλής» μετά τις «εντατικοποιούμενες» ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στην πόλη και βόρεια της Γάζας, δήλωσε ο Γενικός Επίτροπος της UNRWA, Φιλίπ Λατζαρίνι.

Τα 10 κτίρια περιλαμβάνουν επτά σχολεία και δύο κλινικές «που χρησιμοποιούνται ως καταφύγια για χιλιάδες εκτοπισμένους», πρόσθεσε ο Λατζαρίνι.

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) δήλωσαν ότι τα πολυώροφα αυτά κτίρια χρησιμοποιούνταν από τη Χαμάς για να παρακολουθεί τις κινήσεις των ισραηλινών στρατευμάτων στην περιοχή. Ανέφεραν ότι πριν από την επίθεση, «ελήφθησαν μέτρα για τον μετριασμό της ζημιάς στους αμάχους, συμπεριλαμβανομένων των προειδοποιήσεων προς τον πληθυσμό, της χρήσης ακριβών πυρομαχικών (και) εναέριας επιτήρησης».

Ώρες αργότερα, μετά την ανάρτηση μιας ακόμη προειδοποίησης στο X από τον ισραηλινό στρατό, ένα πολυώροφο κτίριο στην πόλη της Γάζας χτυπήθηκε αλλά δεν κατεδαφίστηκε. Ο ουρανοξύστης, γνωστός ως Πύργος al Mohna, βρίσκεται στη γειτονιά Tel al-Hawa.

Ένα άλλο κτίριο στο Ισλαμικό Πανεπιστήμιο στη Γάζα χτυπήθηκε και καταστράφηκε από αρκετούς πυραύλους, σύμφωνα με εικόνες και βίντεο από το σημείο. Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατς, δημοσίευσε ένα βίντεο από τις επιθέσεις που στόχευαν το εξαώροφο κτίριο στο X, λέγοντας: «Το «Ισλαμικό» Πανεπιστήμιο στη Γάζα γίνεται καπνός. Εξαλείφοντας τις πηγές υποκίνησης και τρομοκρατίας».

האוניברסיטה "האיסלאמית" בעזה עולה השמיימה.

מחסלים את מקורות ההסתה והטרור. pic.twitter.com/dSZzbe4Ypp — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) September 14, 2025

Τουλάχιστον 74 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε ισραηλινές επιδρομές στη Γάζα το Σάββατο, δήλωσαν νοσοκομειακές αρχές, με περισσότερους από 50 από αυτούς να σκοτώνονται στην πόλη της Γάζας.

Περισσότεροι από 50.000 Παλαιστίνιοι έχουν μείνει άστεγοι αφότου ο ισραηλινός στρατός ενέτεινε τη δράση του στην πόλη την περασμένη εβδομάδα, ανέφερε σε ανακοίνωσή της την Πέμπτη η Πολιτική Άμυνα της Γάζας. Οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν καταστρέψει περισσότερα από 130 κτίρια κατοικιών στη μεγαλύτερη πόλη του θύλακα κατά την ίδια περίοδο, σύμφωνα με την Πολιτική Άμυνα.

Το CNN έχει καταγράψει την καταστροφή τουλάχιστον δώδεκα πολυώροφων κτιρίων στην κεντρική Γάζα από τις 5 Σεπτεμβρίου.

Η κλιμακούμενη επίθεση του Ισραήλ στην πόλη της Γάζας σημειώθηκε καθώς ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο βρίσκεται στο ισραήλ για συζητήσεις σχετικά με τον πόλεμο και τους ομήρους. Την Κυριακή, επισκέφθηκε το Δυτικό Τείχος στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ με τον Νετανιάχου και τον πρεσβευτή των ΗΠΑ στο Ισραήλ Μάικ Χάκαμπι.

Ο Ρούμπιο έχει προγραμματίσει επίσημη συνάντηση με τον Νετανιάχου σήμερα Δευτέρα. Ο Ισραηλινός ηγέτης αναμένεται να συζητήσει με τον Ρούμπιο τα πιθανά σχέδια προσάρτησης της Δυτικής Όχθης από την κυβέρνησή του, σύμφωνα με τρεις ισραηλινές πηγές.

Επίσης, τη Δευτέρα, οι ηγέτες αρκετών αραβικών και ισλαμικών χωρών αναμένεται να παραστούν σε έκτακτη σύνοδο κορυφής στην Ντόχα σε ένδειξη υποστήριξης προς το Κατάρ, μετά την επίθεση του Ισραήλ στην πρωτεύουσά του νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Πηγή: skai.gr

