Η δορυφορική υπηρεσία διαδικτύου Starlink του Ίλον Μασκ επανήλθε έπειτα από προβλήματα που αντιμετώπιζε σήμερα, Δευτέρα.

Ο ιστότοπος του Starlink ανέφερε μια διακοπή της λειτουργίας νωρίς τη Δευτέρα, χωρίς να παρέχει περισσότερες λεπτομέρειες. Ο ιστότοπος παρακολούθησης διακοπών Downdetector ανέφερε ότι περισσότεροι από 43.000 χρήστες στις Ηνωμένες Πολιτείες επηρεάστηκαν από το πρόβλημα. Ωστόσο, λίγο αργότερα ο αριθμός των χρηστών στις ΗΠΑ που ανέφεραν προβλήματα μειώθηκε κάτω από 1.000.

«Η Starlink αντιμετωπίζει αυτήν τη στιγμή διακοπή λειτουργίας. Η ομάδα μας διεξάγει έρευνα», ανέφερε η ανακοίνωση, χωρίς να παρέχονται περισσότερες λεπτομέρειες. Το μήνυμα έχει έκτοτε αφαιρεθεί.

Το Starlink, το οποίο λειτουργεί από την SpaceX του Μασκ, παρέχει υπηρεσίες διαδικτύου μέσω ενός αστερισμού δορυφόρων χαμηλής τροχιάς της Γης και χρησιμοποιείται σε απομακρυσμένες περιοχές και ζώνες συγκρούσεων παγκοσμίως.

Η SpaceX δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.