Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στις ΗΠΑ, όπου ένας άνδρας ομολόγησε σε συνέντευξή του, σε τοπικό δίκτυο, ότι σκότωσε τους γονείς του πριν από 8 χρόνια και τους έθαψε στην αυλή. Μόλις βγήκε από στούντιο, τον συνέλαβαν.

Ο λόγος για τον 53χρονο Λόρενζ Κράους, ο οποίος παραδέχτηκε το έγκλημα την Πέμπτη, μία ημέρα αφότου οι αστυνομικοί ανακάλυψαν τις δύο σορούς. Αφορμή για την έρευνα στάθηκε το γεγονός ότι οι ηλικιωμένοι, ο Φραντς και η Τερέσια Κράους, λάμβαναν κοινωνικά επιδόματα παρότι δεν είχαν δώσει σημεία ζωής εδώ και χρόνια.

Ο 53χρονος επικοινώνησε με το τοπικό δίκτυο CBS6 και έδωσε συνέντευξη μισής ώρας, περιγράφοντας τις δολοφονίες ως «ευθανασίες».

«Ήξεραν ότι αυτό ήταν το τέλος για αυτούς, ότι θα πέθαιναν από τα χέρια σου;» τον ρώτησε ο παρουσιαστής.

«Ναι», απάντησε ο Κράους. «Και ήταν τόσο γρήγορο», σημείωσε.

Αρχικά δίσταζε να παραδεχτεί ότι είχε σκοτώσει τους γονείς του, αλλά τελικά το ομολόγησε μετά την «ανάκριση» του δημοσιογράφου. Ισχυρίστηκε μάλιστα πως οι ηλικιωμένοι τού ζήτησαν να τους σκοτώσει, επειδή «ήξεραν πως η υγεία τους χειροτέρευε».

«Έκανα το καθήκον μου προς τους γονείς μου», ισχυρίστηκε.

Κατά τον ίδιο, η μητέρα του είχε τραυματιστεί από πτώση και ο πατέρας του δεν μπορούσε να οδηγεί μετά από εγχείρηση καταρράκτη, αλλά δεν έπασχαν από κάποια ανίατη ασθένεια.

Αμέσως μετά τη συνέντευξη, μόλις βγήκε από το τηλεοπτικό στούντιο, συνελήφθη και του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για τις δύο δολοφονίες, σύμφωνα με το Associated Press.

Από τις έρευνες διαπιστώθηκε ότι ο δράστης λάμβανε για χρόνια τα επιδόματα των νεκρών γονιών του, ενώ οι γείτονες δεν είχαν καταλάβει τίποτα τόσα χρόνια, καθώς πίστευαν πως η οικογένεια είχε μετακομίσει.

Πηγή: skai.gr

