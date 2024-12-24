Λογαριασμός
Εκκενώθηκε ο Πύργος του Άιφελ - Προκλήθηκε φωτιά σε ασανσέρ

Η φωτιά έσβησε ωστόσο προκλήθηκε πανικός καθώς 1.200 άτομα που βρίσκονταν στον Πύργο του Άιφελ αναγκάστηκαν να τον εκκενώσουν

Αιφελ

Συναγερμός σήμανε νωρίτερα στο Πύργο του Άιφελ καθώς προκλήθηκε πυρκαγιά σε ένα από τα ασανσέρ του διασημότερου αξιοθέατου του Παρισιού.

Η φωτιά έσβησε ωστόσο προκλήθηκε πανικός καθώς 1.200 άτομα που βρίσκονταν στον Πύργο του Άιφελ αναγκάστηκαν να το εκκενώσουν. 

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε σε φρεάτιο ανελκυστήρα μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου ορόφου.

Οι πρώτες εκτιμήσεις της πυροσβεστικής αναφέρουν ότι  η φωτιά ξεκίνησε, όταν μια συσκευή κοντά σε ένα καλώδιο ανελκυστήρα υπερθερμάνθηκε.

