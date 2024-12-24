Συναγερμός σήμανε νωρίτερα στο Πύργο του Άιφελ καθώς προκλήθηκε πυρκαγιά σε ένα από τα ασανσέρ του διασημότερου αξιοθέατου του Παρισιού.
Η φωτιά έσβησε ωστόσο προκλήθηκε πανικός καθώς 1.200 άτομα που βρίσκονταν στον Πύργο του Άιφελ αναγκάστηκαν να το εκκενώσουν.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε σε φρεάτιο ανελκυστήρα μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου ορόφου.
Οι πρώτες εκτιμήσεις της πυροσβεστικής αναφέρουν ότι η φωτιά ξεκίνησε, όταν μια συσκευή κοντά σε ένα καλώδιο ανελκυστήρα υπερθερμάνθηκε.
🔴 [Info Frontières] Un incendie est actuellement en cours à la Tour Eiffel. Le monument vient d’être évacué. Une compagnie d’intervention a établi un périmètre, les pompiers n’arrivent eux pas à accéder aux flammes. pic.twitter.com/g2NEIf24FS— Frontières (@Frontieresmedia) December 24, 2024
- Γερμανία: Προσφυγικό και μεταρρυθμίσεις προέχουν το 2025 - Γερμανικές υπηρεσίες «ακόμη επικοινωνούν με φαξ»
- Οργή και διαδηλώσεις στη Συρία μετά το κάψιμο χριστουγεννιάτικου δέντρου – Τι δηλώνουν οι τζιχαντιστές - Δείτε βίντεο
- Ισραήλ: Παρατάθηκε για έναν χρόνο η κατάσταση έκτακτης ανάγκης - Το χριστουγεννιάτικο μήνυμα του Νετανιάχου
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.