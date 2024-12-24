Συναγερμός σήμανε νωρίτερα στο Πύργο του Άιφελ καθώς προκλήθηκε πυρκαγιά σε ένα από τα ασανσέρ του διασημότερου αξιοθέατου του Παρισιού.

Η φωτιά έσβησε ωστόσο προκλήθηκε πανικός καθώς 1.200 άτομα που βρίσκονταν στον Πύργο του Άιφελ αναγκάστηκαν να το εκκενώσουν.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε σε φρεάτιο ανελκυστήρα μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου ορόφου.

Οι πρώτες εκτιμήσεις της πυροσβεστικής αναφέρουν ότι η φωτιά ξεκίνησε, όταν μια συσκευή κοντά σε ένα καλώδιο ανελκυστήρα υπερθερμάνθηκε.

🔴 [Info Frontières] Un incendie est actuellement en cours à la Tour Eiffel. Le monument vient d’être évacué. Une compagnie d’intervention a établi un périmètre, les pompiers n’arrivent eux pas à accéder aux flammes. pic.twitter.com/g2NEIf24FS — Frontières (@Frontieresmedia) December 24, 2024

Πηγή: skai.gr

