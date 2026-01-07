Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιβάλουν πλήρως όλες τις κυρώσεις που αφορούν το δεξαμενόπλοιο που κατασχέθηκε, προσθέτοντας ότι το πλήρωμα του πλοίου υπόκειται πλέον σε ποινική δίωξη.

Ερωτηθείσα αν η κατάσχεση δεξαμενόπλοιου με ρωσική σημαία στον Ατλαντικό ενέχει τον κίνδυνο ευρύτερης σύγκρουσης με τη Ρωσία, η Κάρολαϊν Λίβιτ δεν απάντησε ευθέως. Χαρακτήρισε το πλοίο «σκάφος του σκιώδους στόλου της Βενεζουέλας που έχει μεταφέρει πετρέλαιο υπό κυρώσεις» και δήλωσε ότι το πλήρωμά του θα μπορούσε να μεταφερθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για να δικαστεί, «εφόσον κριθεί απαραίτητο». Η Ρωσία έχει ζητήσει την άμεση επιστροφή των ναυτικών.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται σε στενή επικοινωνία με τις μεταβατικές αρχές της Βενεζουέλας, υπογραμμίζοντας ότι οι αποφάσεις τους θα συνεχίσουν να καθοδηγούνται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, η Ουάσιγκτον συνεργάζεται με τη Βενεζουέλα και τη βιομηχανία πετρελαίου για μια συμφωνία που αφορά φορτία πετρελαίου τα οποία τελούσαν υπό καθεστώς κυρώσεων και παρέμεναν ακινητοποιημένα σε πλοία.

Όπως διευκρινίστηκε, το πετρέλαιο αναμένεται να φτάσει «πολύ σύντομα», ενώ έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία προώθησής του στην αγορά. Τα έσοδα θα διατεθούν κατά την κρίση των ΗΠΑ, με όλα τα έσοδα να κατατίθενται αρχικά σε αμερικανικούς λογαριασμούς σε διεθνώς αναγνωρισμένες τράπεζες.

Ο Λευκός Οίκος γνωστοποίησε επίσης ότι στελέχη της πετρελαϊκής βιομηχανίας θα επισκεφθούν τον Λευκό Οίκο εντός της εβδομάδας , με τη σχετική συνάντηση να έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή, επισημαίνοντας ότι υπάρχει μακροπρόθεσμο σχέδιο.

Ερωτηθείς για την ασφάλεια των εργαζομένων στον πετρελαϊκό τομέα, ο Λευκός Οίκος ανέφερε ότι ο πρόεδρος Τραμπ διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, εφόσον κριθεί απαραίτητο.



Πηγή: skai.gr

