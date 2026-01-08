Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Η καταιγίδα Γκορέτι αναμένεται να πλήξει σήμερα το Ηνωμένο Βασίλειο, έχοντας ήδη προκαλέσει σοβαρά προβλήματα σε πολλές περιοχές της Ευρώπης.

Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, το κύμα κακοκαιρίας θα φέρει νέες έντονες χιονοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Storm Goretti Batters the UK with Heavy Snow and Dangerous Winds



Storm Goretti has brought severe winter weather to the UK, with the Met Office issuing amber warnings for snow and strong winds. Parts of Scotland, Wales, https://t.co/8c3s1fLxF4https://t.co/2wJqWYEU08 — Be Unique☆ (@ujjwalsarkar) January 8, 2026

Η βρετανική μετεωρολογική υπηρεσία έχει εκδώσει προειδοποιήσεις που καλύπτουν πολλές περιοχές, καλώντας τους πολίτες να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στις οδηγίες των αρχών.

Έως και 30 εκατοστά χιονιού ενδέχεται να πέσουν σήμερα στα Μίντλαντς και ριπές ανέμου έως και 150 χιλιόμετρα την ώρα θα μπορούσαν να πλήξουν ορισμένες περιοχές.

Την ίδια ώρα, εξαιρετικά επικίνδυνες αναμένονται οι συνθήκες στο οδικό δίκτυο.

Πηγή: skai.gr

