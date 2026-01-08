Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Καταιγίδα Γκορέτι: Καταφθάνει στο Ηνωμένο Βασίλειο, ετοιμάζεται για έντονες χιονοπτώσεις η χώρα

Το φαινόμενο έχει ήδη προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην Ευρώπη, με την βρετανική μετεωρολογική υπηρεσία να συνιστά ιδιαίτερη προσοχή στους πολίτες 

Βρετανία

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Η καταιγίδα Γκορέτι αναμένεται να πλήξει σήμερα το Ηνωμένο Βασίλειο, έχοντας ήδη προκαλέσει σοβαρά προβλήματα σε πολλές περιοχές της Ευρώπης

Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, το κύμα κακοκαιρίας θα φέρει νέες έντονες χιονοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Η βρετανική μετεωρολογική υπηρεσία έχει εκδώσει προειδοποιήσεις που καλύπτουν πολλές περιοχές, καλώντας τους πολίτες να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στις οδηγίες των αρχών. 

Έως και 30 εκατοστά χιονιού ενδέχεται να πέσουν σήμερα στα Μίντλαντς και ριπές ανέμου έως και 150 χιλιόμετρα την ώρα θα μπορούσαν να πλήξουν ορισμένες περιοχές. 

Την ίδια ώρα, εξαιρετικά επικίνδυνες αναμένονται οι συνθήκες στο οδικό δίκτυο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ηνωμένο Βασίλειο χιονοπτώσεις
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
7 0 Bookmark