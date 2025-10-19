Αριθμοί ρεκόρ των ανθρώπων που πεθαίνουν είτε στους δρόμους της χώρας, είτε σε προσωρινά καταλύματα. Η Αγγλία συνολικά και το Λονδίνο ειδικά, οι περιοχές με το μεγαλύτερο πρόβλημα.

Ανταπόκριση από το Λονδίνο



Δεν είναι δύσκολο κάποιος να αντιληφθεί το κόστος ζωής και αν αυτό έχει αυξηθεί. Μπορεί να υπολογίσει το κόστος ενός συγκεκριμένου προϊόντος που αγοράζει από το σούπερ μάρκετ, μέχρι το ενοίκιο του σπιτιού ή τους λογαριασμούς που πρέπει να πληρώσει. Για παράδειγμα, στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, μόλις το 2020, το μέσο κόστος ενοικίου βρισκόταν λίγο κάτω από τις 1000 λίρες. 5 χρόνια μετά, ο αριθμός αυτός έχει αυξηθεί σε περισσότερες από 1300 λίρες, κάτι που σαφώς βαραίνει τους Βρετανούς πολίτες. Ακόμα και η μπύρα, ένα απλό αγαθό και αγαπημένο για τους ίδιους έχει δεχτεί «δραματική» αύξηση στη τιμή του. Το 2020 το κόστος ενός pint (568ml) ήταν στις 3,8 λίρες ενώ για το 2025 ξεπέρασε τις 5 λίρες.



Αυτό σημαίνει ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν έστω και στις βασικές ανάγκες επιβίωσης. Και ερχόμαστε στο σήμερα, στους αριθμούς ρεκόρ που καταγράφηκαν στη χώρα για τους ανθρώπους που βρίσκονται σε καθεστώς αστεγίας. Αυτό συμπεριλαμβάνει, είτε εκείνους που κοιμούνται στους δρόμους του Ηνωμένου Βασιλείου είτε εκείνους που στρέφονται στη λύση προσωρινών καταλυμάτων.



Mια ντροπιαστική πρωτιά



Ανάλυση των Financial Times τον Μάιο του 2024 επιβεβαιώνει τα παραπάνω. Σύμφωνα με τα στοιχεία από τον ΟΟΣΑ και την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, η χώρα βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης, με 1 στα 200 νοικοκυριά να ζει υπό καθεστώς αστεγίας. Πίσω της βρίσκεται το Βέλγιο και η Γαλλία ενώ ξεπερνά κατά πολύ ακόμα και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.



Αριθμούς ρεκόρ όμως είδαν και οι άστεγοι που έχασαν τη ζωή τους το 2024. Συγκεκριμένα, 1,611 άνθρωποι πέθαναν, ανάμεσά τους και παιδιά, είτε στον δρόμο είτε σε προσωρινά καταλύματα, ποσοστό 9% υψηλότερο σε σχέση με μόλις μια χρονιά πριν. Το μουσείο αστεγίας (Museum of Homelessness) ήταν εκείνο το οποίο και συγκέντρωσε τα στοιχεία, ενώ ο διευθυντής του, Μάθιου Τέρτλ δήλωσε ότι «τα ποσοστά δείχνουν πως οι άστεγοι μένουν διαρκώς απογοητευμένοι», ζητώντας «άμεση δράση» από τη κυβέρνηση.



Οι περισσότεροι θάνατοι συνδέονται είτε με αυτοκτονία είτε χρήση ναρκωτικών, ενώ το Λονδίνο είναι εκείνο που κρατάει τη θλιβερή πρωτιά με το υψηλότερο ποσοστό θανάτων. Μάλιστα, η Αγγλία είδε αύξηση των θανάτων 16%, την ώρα που Σκωτία και Ουαλία είδαν τα ποσοστά τους να μειώνονται.



Η απάντηση και οι κινήσεις της κυβέρνησης



Η υπεύθυνη του υπουργείου για θέματα αστεγίας, Άλισον Μακάβερν περιέγραψε ως «αποκαρδιωτικά» τα στοιχεία, ενώ τόνισε ότι η κυβέρνηση «επιταχύνει τις προσπάθειες για να αντιμετωπίσει τη ρίζα των προβλημάτων που οδηγούν στην αστεγία».



Υπενθυμίζεται, ότι οι Εργατικοί είχαν προεκλογικά υποσχεθεί ότι θα χτίσουν 180.000 σπίτια κοινωνικής ενοικίασης την επόμενη δεκαετία, ενώ στα πλάνα τους ήταν και η χορήγηση ενός δισεκατομμυρίου λιρών στα δημοτικά συμβούλια, έτσι ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα.



Όλα αυτά, την ώρα που η οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου έχει μπει στο μικροσκόπιο της κυβέρνησης Στάρμερ με την ανάπτυξη της χώρας να είναι το μείζον θέμα. Αντιφατικές ειδήσεις στις βρετανικές εφημερίδες με ανάπτυξη της οικονομίας κατά 0,1%, πληθωρισμό στο 3,8%, αλλά και αύξηση του κόστους ζωής των Βρετανών. Τα πράγματα ακόμα και αν ξεδιαλύνουν, δεν φαίνεται πως θα έρθει ανακούφιση για τους περισσότερους, καθώς ενόψει του φθινοπωρινού προϋπολογισμού της υπουργού Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς, η κύρια ανησυχία όλων είναι η εκ νέου αύξηση των φόρων.

Πηγή: Deutsche Welle

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.