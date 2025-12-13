Η υπηρεσία πληροφοριών της Δανίας κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι αξιοποιούν την οικονομική τους ισχύ προκειμένου να «επιβάλλουν τη βούλησή τους» και ότι απειλούν τους συμμάχους τους ακόμη και με στρατιωτικές ενέργειες.

Οι αναφορές αυτές, που περιλαμβάνονται στην ετήσια αξιολόγηση η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα αυτή την εβδομάδα, σηματοδοτούν την πρώτη φορά που η Υπηρεσία Αμυντικών Πληροφοριών της Δανίας (DDIS) κατατάσσει τις ΗΠΑ ως απειλή για τη χώρα. Όπως προειδοποιεί η έκθεση, η Δανία «αντιμετωπίζει ολοένα και πιο σοβαρές απειλές και προκλήσεις ασφαλείας από ό,τι εδώ και πολλά χρόνια».

Σύμφωνα με την έκθεση, οι ΗΠΑ «χρησιμοποιούν πλέον την οικονομική και τεχνολογική τους ισχύ ως μέσο επιρροής, ακόμα και απέναντι σε συμμάχους και εταίρους».

Ο ανταγωνισμός ανάμεσα στις υπερδυνάμεις Ρωσία, Κίνα και ΗΠΑ, σημειώνεται στην έκθεση, «εκτυλίσσεται όλο και περισσότερο στην Αρκτική», η οποία αποκτά αυξανόμενη στρατηγική σημασία εν μέσω της κλιμάκωσης των εντάσεων μεταξύ Ρωσίας και Δύσης. Αυτό, όπως τονίζεται, συνιστά ειδική απειλή για τη Δανία, η οποία στο παρελθόν διοικούσε τη Γροιλανδία ως αποικία και εξακολουθεί να ελέγχει την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειάς της.

«Η εντεινόμενη αντιπαράθεση των μεγάλων δυνάμεων στην Αρκτική έχει αυξήσει σημαντικά το διεθνές ενδιαφέρον για την περιοχή», αναφέρει η έκθεση. «Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για το αυξανόμενο ενδιαφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Γροιλανδία και τη σημασία της για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ».

«Ταυτόχρονα, αυτή η προσοχή αυξάνει την απειλή της κατασκοπείας, συμπεριλαμβανομένης της κυβερνοκατασκοπείας, καθώς και των προσπαθειών περαιτέρω άσκησης επιρροής σε όλα τα τμήματα του Βασιλείου της Δανίας», προσθέτει η έκθεση. Η Γροιλανδία παραμένει μέρος του βασιλείου της Δανίας.

Την περασμένη εβδομάδα, το νέο έγγραφο πολιτικής της Εθνικής Στρατηγικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, με εισαγωγικό σημείωμα που φέρει την υπογραφή του Τραμπ, υποστήριξε ότι η Ευρώπη κινδυνεύει με «πολιτισμική εξάλειψη» μέσα στις επόμενες δύο δεκαετίες λόγω της μετανάστευσης και της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ πρέπει να «καλλιεργήσουν την αντίσταση» στην ήπειρο απέναντι στην «τρέχουσα πορεία της Ευρώπης».

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο ήδη αυξημένης έντασης στις σχέσεις ΗΠΑ–Δανίας, μετά τις επανειλημμένες δηλώσεις του Τραμπ τον τελευταίο χρόνο ότι επιθυμεί να πάρει τον έλεγχο της Γροιλανδίας.

Νωρίτερα φέτος, ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς επισκέφθηκε την αμερικανική στρατιωτική βάση στο Πίτουφικ και κατηγόρησε τη Δανία ότι «δεν έχει κάνει καλή δουλειά» στη Γροιλανδία. Τον Αύγουστο, μια φερόμενη αμερικανική εκστρατεία επιρροής στη Γροιλανδία οδήγησε τη Δανία να καλέσει τον επιτετραμμένο των ΗΠΑ προκειμένου να διαμαρτυρηθεί.

Χαρακτηριστική ένδειξη της αλλαγής που έχει επέλθει στις σχέσεις της Δανίας με τις ΗΠΑ -που αποτελούν παραδοσιακά τον μεγαλύτερο και σημαντικότερο σύμμαχό της- αποτελεί η πρόσφατη αποκάλυψη ότι η Κοπεγχάγη έχει συστήσει «νυχτερινή βάρδια» που έχει επιφορτιστεί με την αποστολή να παρακολουθεί τις απρόβλεπτες δηλώσεις και κινήσεις του Τραμπ.

Παρά τις προειδοποιήσεις της έκθεσης, ο επικεφαλής της DDIS, Τόμας Άρενκιελ, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ παραμένουν ο στενότερος σύμμαχος της Δανίας.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες υπήρξαν και παραμένουν ο εγγυητής της ασφάλειας της Ευρώπης μέσω της εμπλοκής τους στη διατλαντική συμμαχία, της παρουσίας τους στην Ευρώπη και μέσω της αμερικανικής πυρηνικής “ομπρέλας”», δήλωσε στον ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό DR.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες αξιοποιούν την οικονομική ισχύ του -συμπεριλαμβανομένων των απειλών για υψηλούς δασμούς- για να επιβάλουν τη βούλησή τους, και το ενδεχόμενο χρήσης στρατιωτικής δύναμης, ακόμη και απέναντι σε συμμάχους, δεν αποκλείεται πλέον», αναφέρει η έκθεση.

Η έκθεση προειδοποιεί τέλος για την αβεβαιότητα που εντείνεται όσον αφορά τον ρόλο των ΗΠΑ ως «εγγυητή της ευρωπαϊκής ασφάλειας», υποστηρίζοντας ότι αυτό θα αυξήσει τη «όρεξη» της Ρωσίας να εντείνει τις υβριδικές επιθέσεις της κατά του ΝΑΤΟ. «Η στρατιωτική απειλή από τη Ρωσία προς το ΝΑΤΟ θα αυξηθεί, αν και προς το παρόν δεν υπάρχει απειλή τακτικής στρατιωτικής επίθεσης κατά του Βασιλείου της Δανίας», αναφέρει η έκθεση της υπηρεσίας πληροφοριών της Δανίας.



Πηγή: skai.gr

