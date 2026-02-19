Ο Τραμπ σχεδιάζει τη δημιουργία στρατιωτικής βάσης 5.000 ατόμων στη Γάζα

Η κυβέρνηση Τραμπ (Trump) σχεδιάζει την κατασκευή μιας στρατιωτικής βάσης 5.000 ατόμων στη Γάζα, η οποία θα εκτείνεται σε περισσότερα από 1.400 στρέμματα, σύμφωνα με αρχεία συμβάσεων του «Συμβουλίου Ειρήνης» που εξέτασε η Guardian.

Η τοποθεσία προορίζεται ως βάση επιχειρήσεων για μια μελλοντική Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης (ISF), η οποία σχεδιάζεται ως μια πολυεθνική στρατιωτική δύναμη αποτελούμενη από στρατεύματα χωρών που έχουν δεσμευτεί να συμμετάσχουν. Η ISF αποτελεί μέρος του νεοσύστατου «Συμβουλίου Ειρήνης», το οποίο έχει ως σκοπό τη διακυβέρνηση της Γάζας. Πρόεδρος του Συμβουλίου είναι ο Ντόναλντ Τραμπ και επικεφαλής του, εν μέρει, ο γαμπρός του, Τζάρεντ Κούσνερ.

Διεθνής δύναμη και διακυβέρνηση

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ εξουσιοδότησε το Συμβούλιο Ειρήνης να ιδρύσει την ISF, η οποία, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, θα είναι επιφορτισμένη με την ασφάλεια των συνόρων της Γάζας και τη διατήρηση της ειρήνης στην περιοχή. Επίσης, αναμένεται να προστατεύει αμάχους και να εκπαιδεύει «ελεγμένες παλαιστινιακές αστυνομικές δυνάμεις».

Η κυβέρνηση της Ινδονησίας φέρεται να έχει προσφερθεί να στείλει έως και 8.000 στρατιώτες.

Εμπειρογνώμονες επισημαίνουν ότι οι δομές χρηματοδότησης και διακυβέρνησης είναι θολές. «Το Συμβούλιο Ειρήνης είναι ένα είδος νομικού πλάσματος... στην πραγματικότητα είναι απλώς ένα άδειο κέλυφος για να το χρησιμοποιούν οι ΗΠΑ όπως κρίνουν σκόπιμο», δήλωσε ο Adil Haque, καθηγητής νομικής στο Πανεπιστήμιο Rutgers.

Λεπτομέρειες της κατασκευής και προκλήσεις

Τα σχέδια προβλέπουν τη σταδιακή κατασκευή ενός στρατιωτικού φυλακίου με περίμετρο 1.400 επί 1.100 μέτρα, το οποίο θα περιβάλλεται από 26 θωρακισμένους πύργους ελέγχου πάνω σε ρυμουλκούμενα, πεδίο βολής μικρών όπλων, καταφύγια και μια αποθήκη στρατιωτικού εξοπλισμού. Ολόκληρη η βάση θα περιφραχθεί με συρματόπλεγμα.

Τα έγγραφα της σύμβασης περιλαμβάνουν διατάξεις για γεωφυσική έρευνα της τοποθεσίας, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν υπόγεια κενά ή σήραγγες, μια σαφής αναφορά στο εκτεταμένο δίκτυο τούνελ της Χαμάς.

Επίσης, περιγράφεται ένα «Πρωτόκολλο Ανθρώπινων Λειψάνων». Εάν ανακαλυφθούν λείψανα, οι εργασίες πρέπει να σταματήσουν αμέσως. Σημειώνεται ότι οι σοροί περίπου 10.000 Παλαιστινίων πιστεύεται ότι είναι θαμμένοι κάτω από τα ερείπια στη Γάζα.

Αντιδράσεις

Η Diana Buttu, Παλαιστίνια δικηγόρος και πρώην διαπραγματεύτρια, χαρακτήρισε την ανέγερση στρατιωτικής βάσης σε παλαιστινιακή γη χωρίς την έγκριση της κυβέρνησης ως πράξη κατοχής. «Ποιανού την άδεια πήραν για να χτίσουν αυτή τη βάση;» αναρωτήθηκε.

Από την πλευρά της, η κυβέρνηση Τραμπ αρνήθηκε να σχολιάσει τις διαρροές, με έναν αξιωματούχο να δηλώνει: «Όπως έχει πει ο Πρόεδρος, δεν θα υπάρξουν Αμερικανοί στρατιώτες στο έδαφος».

Πηγή: skai.gr

